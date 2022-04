Informan que Lidia Patty y Manuel Morales de Conade fueron inhabilitados en carrera para Defensor





05/04/2022 - 19:56:23

Erbol.- La exdiputada Lidia Patty y el integrante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, fueron inhabilitados tras la revisión de requisitos en el proceso de selección para Defensor del Pueblo, según informaron fuentes del Legislativo. “La misma (Lidia Patty) ha sido inhabilitada pues no ha cumplido con los requisitos establecido en el artículo 8, tiene militancia política y habría sido candidata en las elecciones pasadas”, informó la diputada Gabriela Ferrel, integrante de la comisión que revisó los documentos. Ferrel indicó que Patty tampoco firmó su currículum, como indica el requisito 12 establecido en el reglamento. El dato fue confirmado por Iván Melendrez, integrantes de Otra Bolivia es Posible, quien participó como veedor del proceso. “La señora Lidia Patty también ha sido anulada, porque hemos visto que ha sido ligado al MAS, ha sido diputada y por esa razón ha sido en esta jornada anulada”, afirmó. Respecto a Manuel Morales, la diputada Ferrel explicó que tampoco firmó su currículum como señala la convocatoria. El activista Melendrez consideró incorrecta la inhabilitación de Manuel Morales. Dijo que es una de las irregularidades que se darán a conocer ante la Comisión. Nadia Cruz Las mismas fuentes confirmaron que la actual Defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz, fue habilitada al cumplir los requisitos. Jesús Vera En el caso del dirigente Jesús Vera, presentó su certificación de que no es militante ni fue candidato, sin embargo, opositores observaron que en 2019 sí apareció como postulante a diputado por el MAS. Si bien las elecciones de 2019 fueron anuladas, se decidió solicitar esa aclaración respeto a la situación de la candidatura de Vera antes de definir su habilitación o no, según reveló una fuente del legislativo. Idelfonso Mamani Asimismo, según la misma fuente, el exvocal del Tribunal Supremo Electoral, Idelfonso Mamani, fue inhabilitado por tener observaciones a sus documentos.