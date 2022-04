Navalny dijo que los medios estatales rusos comparten la responsabilidad con Putin: Deben ser tratados como criminales de guerra





05/04/2022 - 19:42:07

Infobae.- El líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, aseguró que los medios estatales de Rusia comparten la culpa con el gobierno con respecto a las atrocidades que fueron cometidas en Ucrania durante la invasión: “Los propagandistas están creando una opinión pública que ya no solo permite que Putin cometa crímenes de guerra, sino que se los exige”. “Cómo lo ve un televidente ruso común (uno de los cuales soy actualmente). Me enteré de los monstruosos eventos en Bucha ayer por la mañana por la noticia de que Rusia estaba convocando al Consejo de Seguridad de la ONU en relación con la masacre de los nazis ucranianos en Bucha”, escribió Navalny en el primer tweet de un hilo de 14 que publicó desde prisión. Por la noche, escuchó al presentador del Canal Uno, que decía: “La OTAN ha estado preparando la provocación en Bucha durante mucho tiempo y al más alto nivel. También lo confirma el hecho de que el presidente Biden llamó a Putin un ‘carnicero’ no hace mucho tiempo. Escucha cuán consonantes suenan la palabra inglesa ‘butcher’ y el nombre de la ciudad ‘Bucha’. Así es como la audiencia occidental se preparó inconscientemente para esta provocación”. Navalny no daba crédito a sus oídos: “Les digo, la monstruosidad de las mentiras en los canales federales es inimaginable. Y, desafortunadamente, también lo es su capacidad de persuasión para aquellos que no tienen acceso a información alternativa”. “Mi punto es que la propaganda de Putin hace tiempo que dejó de ser una herramienta. Son auténticos belicistas y se han convertido en un partido por derecho propio”, advirtió. “Las anclas que chillan sin cesar y sus ‘expertos’ están acelerando su furia y hace tiempo que han superado a los militares en su agresividad”. Y prosiguió: “Exigen una guerra hasta el final, asaltando Kiev, bombardeando Lviv. Incluso la perspectiva de una guerra nuclear no los asusta. Ellos limpian el piso con sus compañeros putinistas en la televisión en vivo si insinúan el hecho de que las conversaciones de paz son algo bueno”. “Es un uroboros tan repugnante”, apuntó, a la vez que aseguró que “la política es una serpiente propagandística que se muerde la cola. Los propagandistas crean el tipo de opinión pública que ya no permite simplemente que Putin cometa crímenes de guerra, sino que se los exige”. Y fue muy contundente: “Los belicistas deben ser tratados como criminales de guerra. Desde los editores en jefe hasta los presentadores de programas de entrevistas y los editores de noticias, todo esto de Thousand Hills Radio debería ser sancionado ahora y juzgado algún día”. También recordó que “el Grupo Nacional de Medios, que posee la mayor parte de esta máquina de mentiras, sin duda pertenece personalmente a Putin, razón por la cual incluso está dirigido formalmente por la amante de Putin, Alina Kabaev. Deberían tomarse las medidas más drásticas para dificultar el trabajo de estos herederos de Goebbels. Desde una prohibición total del suministro y servicio de equipos, hasta buscar sus activos en Occidente (que sin duda existen) y ponerlos en listas negras de visas”. Y finalizó: “Las monstruosas atrocidades en Bucha, Irpin y otras ciudades ucranianas fueron cometidas no solo por quienes ataron las manos a la espalda de personas pacíficas, no solo por quienes les dispararon en la nuca. Pero también por aquellos que se pararon y susurraron: ‘Vamos, dispara, danos un buen material para nuestro programa de televisión nocturno’”.