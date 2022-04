Zelenskyy cataloga de carnicería acciones de tropas rusas en Ucrania, las acusa de crímenes de guerra





05/04/2022 - 19:30:51

VOA.- El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, propuso el martes al Consejo de Seguridad de la ONU que se convoque una conferencia mundial para decidir cómo reformar al organismo global. El presidente de Ucrania, Volodymy Zelenskyy, dijo el martes al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que el mundo todavía le queda por ver lo que han hecho las tropas rusas en su país, indicando que dejaron una "carnicería" a su paso. El líder de Ucrania dijo al Consejo de Seguridad que el Ejército ruso debe ser llevado ante la justicia de inmediato por crímenes de guerra. En una aparición en video el martes, Zelenskyy acusó a las tropas del Kremlin de las peores atrocidades desde la Segunda Guerra Mundial y dijo que no son diferentes de otros terroristas como el grupo extremista Estado Islámico. El líder ucraniano hizo su petición a través de un video el martes mientras continuaban surgiendo pruebas espeluznantes de masacres de civiles llevadas a cabo por las fuerzas rusas en las afueras de Kiev. Las imágenes, en particular de la ciudad de Bucha, han despertado la repulsión mundial y han dado lugar a demandas de sanciones más duras y procesamientos por crímenes de guerra contra Rusia. Zelenskyy mostró a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU un breve video de cadáveres. El video termina con un mensaje: "Alto a la agresión rusa". El mandatario ucraniano instó además al Consejo de Seguridad de la ONU que se convoque una conferencia mundial para decidir cómo reformar al organismo global "en el que confiaremos". Argumentó que "está claro que los objetivos fijados en San Francisco en 1945 para la creación de una organización internacional de Seguridad Global no se han logrado y es imposible lograrlos sin reformas. "El mundo todavía tiene que ver lo que han hecho en ciudades y estados de nuestra geografía mientras las mantuvieron ocupadas", dijo Zelenskyy. Recordó a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU el rol del ente global: "mantener y asegurar la paz", dijo. "Estamos viendo los crímenes de guerra más terribles (...) las tropas rusas están destruyendo deliberadamente ciudades ucranianas y convirtiendo en cenizas", afirmó. "Por medio de artillería y ataques aéreos están bloqueando deliberadamente ciudades y creando hambruna", agregó. El presidente ucraniano se refirió a los cadáveres de civiles que han aparecido en las calles de la invadida Bucha e incluso aludió a la reacción rusa, que sostiene que los videos son montajes de parte de Ucrania para dejar mal parado en cuanto a su reputación a las tropas rusas. Zelenskyy ha respondido el martes a este argumento de las autoridades rusas: "Estamos en 2022 y tenemos pruebas. Podemos realizar una investigación completa". Expuso que eso es lo que le interesa a su gobierno, que se investigue, que haya máximo acceso para periodistas, máxima cooperación con instituciones internacionales como la Corte Penal Internacional "para establecer la verdad completa y la responsabilidad total". "Todos los estados miembros de la ONU deberían estar interesados en castigar de una vez a aquellos que se consideran privilegiados y que creen que pueden salirse con la suya", dijo Zelenskyy. Agregó que si esto ocurre, enviará un mensaje a todos los posibles criminales de guerra sobre cómo serían castigados si cometen estos hechos. "¿Crees que el tiempo del derecho internacional ha terminado?, se preguntó el líder ucraniano. Y continuó: "Si tu respuesta es no, entonces debes actuar de acuerdo a la Carta de la ONU, la que debe ser restaurada inmediatamente. El sistema de la ONU debe ser reformado inmediatamente para que el veto no sea el derecho a matar, para que haya una representación justa en el Consejo de Seguridad", dijo en alusión al derecho al veto que tiene Rusia. "Los que agreden debe ser conducidos hacia la paz, se necesita determinación", dijo y se refirió a lo que ocurre desde Siria hasta Somalia. Zelenskyy dijo que la paz previene la agresión y envía un mensaje a los agresores. "Si se violan los principios de la paz no puede haber más excepciones", dijo. "El poder de la paz debe volverse dominante y el poder de la justicia y la seguridad debe ser lo que domine como siempre lo ha soñado la humanidad", expuso Zelenskyy. Dijo que su país está listo para proporcionar una plataforma y ser sede de una oficina "actualizada" de derechos humanos como ha sido la que está en Ginebra. Antes de terminar, Zelenskyy dijo: "Necesitamos paz en Ucrania, Europa necesita paz y el mundo necesita paz".