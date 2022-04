República Checa entrega a Ucrania decenas de tanques y vehículos de infantería





05/04/2022 - 19:25:37

Varias docenas de tanques T-72 antiguos y vehículos de combate de infantería BMP-1 viajaron ayer desde la República Checa en tren hacia Ucrania. Se trata de una donación del ejército checo acordada con los aliados de la OTAN y que los soldados ucranianos pueden manejar para defenderse de Rusia. Según la web de noticias checa Echo24, se trata de tanques T-72 no modernizados que hacen parte de un stock de 90 piezas de las cuales solo se utilizan alrededor de 30 máquinas actualizadas. También hacen parte de la donación antiguos vehículos de combate de infantería de fabricación checoslovaca (BMP-1). Sin embargo, esta entrega no hace parte de los 56 vehículos blindados PbV-501 modernos, cuya exportación a Ucrania fue aprobada por el gobierno alemán la semana pasada. República Checa es uno de los pocos países que ha podido proporcionar este tipo de armas pesadas a Ucrania desde que comenzó la invasión rusa. De los países del entorno checo sólo Eslovaquia posee la misma tecnología militar en su arsenal, pero cuenta con un número mínimo de tanques, mientras que Hungría, boicotea el suministro de armas a Ucrania e incluso ha prohibido su transporte por su territorio. “Los tanques T-72 en la versión M1 son viejos, pero esta es una ventaja paradójica», dijo el analista militar Lukash Vizingr. «Los ucranianos saben cómo manejarlos, no necesitan volver a aprender. Si alguien enviara equipos modernos allí, tomaría al menos días o quizá semanas o meses de práctica. Y ahora no tienen tiempo, por lo que están contentos con una tecnología que conocen como sus zapatos”, añadió.