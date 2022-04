Bolivia dice en la CIJ que tiene derecho a una compensación que incluya mantenimiento de los canales





05/04/2022

Página Siete.- La defensa boliviana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya señaló este martes que el país tiene derecho a una compensación que debe incluir el costo de mantenimiento de las canalizaciones, en caso de que Bolivia cambie de postura y desista de desmantelarlas. “Teniendo presente que Chile no tiene derecho adquirido a continuar recibiendo el caudal de superficie potenciado por las canalizaciones en el supuesto de que Bolivia decida desmantelar las canalizaciones y Chile vuelva a su anterior posición, a efectos de que quiere que el caudal se mantenga, Bolivia declara que tiene derecho a compensación. Esto incluiría el costo de mantenimiento de las canalizaciones y el valor del caudal de superficie potenciado de las canalizaciones que por ello continuarían fluyendo hacia Chile”, aseveró el abogado Rodman Bundy, parte del equipo jurídico de Bolivia. Agregó que un cambio de postura del país demandante en el futuro es “totalmente posible”, en el sentido de que desmantelar las canalizaciones llegue a reducir "considerablemente” el caudal emanado de los bofedales situados al sur de Potosí. “Es totalmente posible que Chile cambie de posición en el futuro, de que el desmantelamiento de las canalizaciones redujera considerablemente el caudal de superficie que cruza la frontera”, dijo. Bolivia cerró este martes la ronda de alegatos orales antes la Corte instalada en La Haya. El lunes hizo conocer su intención de desmantelar las construcciones que datan desde el siglo pasado, ya que Chile manifestó en sus alegatos que Bolivia tiene total soberanía sobre las canalizaciones. El desmantelamiento de los canales El jurista y defensor de Bolivia ante la CIJ Mathias Forteau manifestó que Chile condiciona a Bolivia con relación al desmantelamiento de los canales “a su propio derecho de uso equitable (sic) y razonable” de las aguas del Silala. “En una sección de sus últimos escritos referidos al derecho de desmantelar las instalaciones artificiales, Chile se refiere de nuevo a través del prisma de la obligatoriedad de no causar daños fronterizos significativos al derecho de utilización equitable (sic) y razonable de las aguas del Silala”, indicó. Señaló que todo derecho a desmantelar estaría sometido a notificaciones y consultas al país vecinos, con relación a las medidas previstas. “Chile reitera su posición sobre el derecho a desmantelar, que estaría sometido a la violación de notificar, informar y consultar a Chile con respecto a todas las medidas previstas. Esta muy extensa violación no corresponde al derecho internacional consuetudinario aplicable como recordó el profesor (Alain) Pellet ayer, y por lo tanto, no puede limitar esta al derecho soberano de desmantelamiento que tiene Bolivia”, dijo Forteau.