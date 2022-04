Diputado del Trópico plantea cambiar ya al jefe antidroga, tras polémica con Evo





05/04/2022 - 16:24:42

Erbol.- El diputado del MAS representante del Trópico de Cochabamba, Gualberto Arispe, dijo este martes que el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, ya debería haber cambiado al jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), coronel José María Velasco. Arispe se pronunció así después de que el coronel Velasco manifestó que serían “montaje” los audios con que Evo Morales denunció un presunto encubrimiento al narcotráfico. El jefe antidroga señaló que incluso la denuncia del exmandatario tiene “otro tinte” y que las grabaciones buscaban desprestigiar a la FELCN. El diputado representante del Trópico aseveró que no tienen mucha confianza en el jefe de la FELCN, porque también fue personal durante el gobierno de Jeanine Añez. “Nosotros no tenemos confianza. Acá se puede estar actuando de doble filo para hacernos quedar mal a nosotros”, dijo Arispe. “El Ministro de Gobierno, por ética y moral, ya debía de haber cambiado a su director nacional, no entendemos bajo qué criterios ha sido designado este comandante nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico”, agregó el también jefe de bancada nacional del MAS. El diputado Arispe insistió en que se deben investigar los audios presentados por Morales e identificar si personeros del Ministerio de Gobierno o de la FELCN están implicados. En los audios, se escucha que aparentemente un coronel ordena a un contingente retirarse sin tocar nada, cuando habían encontrado un laboratorio y fábricas de droga. Arispe dijo que llama la atención una hipótesis surgida de que el Ministro de Gobierno hubiese estado presente en Chimoré, cuando ocurrieron estos hechos. “Nos llama la atención que ese día mismo a ese comandante que estaba en la región designado lo han cambiado de destino, tiene entonces un transfondo y por el cual esta investigación tiene que llegar a su profundidad”, finalizó.