Los cuerpos en Bucha estuvieron tendidos durante semanas, según imágenes satelitales





05/04/2022 - 11:39:50

NY Times.- Un análisis de imágenes satelitales realizado por The New York Times refuta las afirmaciones de las autoridades rusas que indican que el asesinato de civiles en Bucha, un suburbio en Kiev, ocurrió luego de que sus soldados habían salido del lugar. El fin de semana, cuando se difundieron imágenes de los cuerpos de civiles muertos tendidos en las calles de Bucha —muchos de ellos con las manos atadas, y algunos con heridas de bala en la cabeza— el Ministerio de Defensa de Rusia negó cualquier responsabilidad. En una publicación de Telegram el domingo, el ministerio insinuó que los cuerpos habían sido colocados en las calles luego de que “todas las unidades rusas se retiraron por completo de Bucha” el 30 de marzo. Rusia afirmó que las imágenes eran “otro engaño” y convocaron a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para discutir lo que calificó de “provocaciones de radicales ucranianos” en Bucha. Sin embargo, un análisis de los videos y las imágenes de satélite realizado por el Times muestra que muchos de los civiles fueron asesinados hace más de tres semanas, cuando el ejército ruso controlaba el lugar. Un video filmado por un concejal local el 1 de abril muestra varios cuerpos esparcidos por la calle Yablonska en Bucha. Las imágenes de satélite que Maxar Technologies brindó al Times muestran que al menos 11 de ellos habían estado en la calle desde el 11 de marzo, fecha en la cual, según los propios informes rusos, la localidad estaba ocupada por Rusia. Para confirmar el momento en que los cuerpos aparecieron y establecer cuándo podrían haber sido asesinados los civiles, el equipo de Investigaciones Visuales del Times realizó un análisis de antes y después a las imágenes satelitales. Las imágenes muestran que entre el 9 y el 11 de marzo aparecieron a lo largo de la calle Yablonska objetos oscuros similares en tamaño a un cuerpo humano. Estas formas aparecen en las posiciones precisas en las que los cuerpos fueron conseguidos luego de que las fuerzas ucranianas recuperaron Bucha, tal como lo muestran los videos del 1 de abril. Más análisis muestran que los objetos permanecieron en esas posiciones a lo largo de tres semanas. No están claras las causas de muerte. Algunos de los cuerpos se hallaban junto a lo que parece ser un cráter de impacto. Otros se hallaron junto a autos abandonados. Tres de los cuerpos yacían junto a bicicletas. Algunos tienen las manos atadas en la espalda con tela blanca. Los cuerpos estaban dispersos a lo largo de más de 800 metros de la calle Yablonska. Un segundo video tomado en la calle Yablonska muestra tres cuerpos más. Uno yace junto a una bicicleta, otro junto a un auto abandonado. Las imágenes de satélites muestran que los autos abandonados y el cuerpo cercano aparecieron entre el 20 y el 21 de marzo. Estos son solo algunos de los cuerpos de civiles descubiertos desde el sábado. The Associated Press publicó imágenes de al menos seis hombres que yacen juntos en la parte de atrás de un edificio de oficinas, algunos con las manos atadas en la espalda. El edificio se ubica alrededor de un kilómetro y medio al oeste de otras víctimas que fueron encontradas a lo largo de la calle Yablonska. A más de kilómetro y medio de ahí, un fotógrafo del Times descubrió el cuerpo de un hombre con un tiro en la cabeza que yacía junto a una bicicleta.