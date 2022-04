Alemania apoya plan de la UE de suspender importación de carbón ruso





05/04/2022 - 10:57:22

DPA.- La ministra alemana de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, respaldó hoy los planes de la Unión Europea (UE) de prohibir las importaciones de carbón ruso y pidió una hora de ruta común para añadir el resto de combustibles fósiles. "Que nosotros, como Unión Europea, vayamos a por la salida completa de la dependencia energética fósil de Rusia, empezando por el carbón, luego el petróleo y después el gas", solicitó Baerbock en una conferencia internacional de apoyo a Moldavia en Berlín. La Comisión de la UE presentó hoy una propuesta de un amplio paquete de nuevas sanciones contra Rusia. Según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, esta incluye, entre otras cosas, la prohibición de las importaciones de carbón, la prohibición de acceso a puertos de buques rusos y más restricciones al comercio con Rusia. Los 27 Estados miembros de la UE deben decidir ahora si se imponen las sanciones propuestas. Baerbock destacó que la dependencia energética difiere entre los diversos Estados del bloque europeo: "Si realmente queremos conseguir algo juntos, necesitamos una hoja de ruta europea común sobre cómo salir completamente de las importaciones de energía fósil de Rusia." Agregó que Alemania, como presidente del grupo de los países más industrializados (G7), también tiene la responsabilidad de garantizar que estas medidas no provoquen un colapso financiero o un apagón energético total en aquellos países que no son tan fuertes económicamente. Por su parte, el ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, también apoyó el plan de la UE de prescindir del carbón ruso, pero desechó que se pudiera sumar a corto plazo un embargo al gas ruso. "Debemos prever sanciones severas, pero el gas no es sustituible a corto plazo, debemos dañarlos más a ellos (Rusia) que a nosotros mismos", dijo Lindner hoy al margen de una reunión del eurogrupo de ministros de Finanzas en Luxemburgo. Lindner criticó duramente la anterior política energética de Alemania, que condujo a la dependencia de Rusia. "Fue un error que Alemania dependiera tanto de las importaciones de energía de Rusia", dijo. Añadió que los modelos de negocio basados en la energía barata e importada de Rusia ya no se verán en los próximos años. También el ministro de Economía, Robert Habeck, defendió la postura de lograr la independencia de las importaciones energéticas rusas rubro por rubro y paso a paso, según señalaron a dpa fuentes de su Ministerio. En ese sentido, se evalúa que las de carbón son las que se puede cortar más rápidamente. Un informe gubernamental sobre seguridad energética presentado hace diez días establece que Alemania podría dejar de depender de importaciones de carbón desde Rusia a más tardar en el próximo otoño boreal. El Ministerio de Economía estudia ahora cómo acelerar aún las condiciones necesarias para poder prescindir del carbón ruso, explicaron las fuentes consultadas por DPA.