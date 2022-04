¿Cuál es el verdadero nombre del Chavo y qué pasó con sus padres?





05/04/2022 - 10:26:02

Muchos siguen preguntándose cuál era el verdadero nombre del Chavo, el niño al que le dio vida Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito y que murió en el año 2014. El humorista y escritor reveló esa historia en uno de los libros que publicó, titulado ‘El diario de El Chavo del 8’ y que salió en el año 1995. En el texto no solo se revela quién era el humilde pequeño de 8 años, también qué pasó con sus papás y cómo fue que terminó en la vecindad. El verdadero nombre del Chavo era Rodolfo Pietro Filiberto Raffaelo Guglielmi. De su papá no sabía nada, pero su mamá, de la que tenía escasos recuerdos, solía llevarlo a una guardería. Sin embargo, un día no fue más por él y terminó en un orfanato, del que decidió escapar. Vivió en la calle un tiempo con otros niños y finalmente llegó a la vecindad, donde conoció a sus amigos, de los que Chespirito también reveló su identidad. De Quico muchos conocían su nombre de pila, que doña Florinda le decía cuando iba a regañarlo. Pero con apellidos, su nombre completo era Federico Bardón de la Regueira; mientras que la Chilindrina en realidad se llamaba Espergesia Valdés. De las muchas dudas que han surgido están ¿por qué el Chavo del 8 era huérfano?, ¿por qué doña Florinda no está casada? Muchas de estas y otras preguntas fueron contestadas en el libro ‘El diario de el Chavo del ocho’, en el cual cuenta la historia de los personajes, algunos hechos cómicos y otros dramáticos de sus vidas. En cuanto a la idea de la serie, Fernández aseguró que inició con un hombre que vendía globos pero odiaba a los niños, sin embargo, los pequeños disfrutaban de molestarlo y hacerle preguntas. Después de pasar la propuesta y encontrar más actores que se adaptaran a la idea de Gómez Bolaños, este los puso dentro de la vecindad. Pero la pregunta más grande y más repetitiva es justamente la orfandad del Chavo del 8. Roberto Gómez Fernández respondió sin rodeos durante una entrevista y aseguró que la razón por la que el Chavo nunca tuvo mamá o papá fue porque no habían más actores y buscar más personas llevaría a tener un elenco mayor y no había espacio para ellos, ni dentro del libreto ni en el set de la vecindad. Esta misma respuesta dio frente a la pregunta sobre el esposo de doña Florinda: "se necesitaría un elenco de 25 personas para tener familias completas".