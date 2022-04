Un ladrón gana la lotería, se retira y compensa a sus víctimas: Muchachos, no robo más





05/04/2022 - 10:19:02

"Muchachos no robo más", con estas palabras Marcelo Paredes, un ciudadano argentino conocido como Rambito, confesó a los policías de Puerto Madryn, una ciudad ubicada en la provincia de Chubut, en Argentina, que se retiraba de la delincuencia porque le había tocado la lotería. Rambito tiene cuatro procesos abiertos por hurtos simples y encubrimiento, además de siete condenas y cinco declaratorias de reincidencia, según publica el diario argentino 'La Jornada'. Este hombre ganó, a finales del año pasado, 760.000 euros en el sorteo de revancha del Quini 6 en la que jugaba los mismos números desde hace 15 años: 31-09-21-17-03 y 12. Tras enterase de la noticia, este delincuente arrepentido se apersonó una tarde del pasado mes de diciembre en la comisaría de Puerto Madryn, donde había sido varias veces detenido, y les confesó a los agentes que se retiraba. Además, Marcelo Paredes ofreció a dos de sus víctimas una reparación económica que suponía el doble del dinero que les robó. La policía local de la ciudad argentina de Puerto Madryn lo describe como “todo un personaje”. Según recoge el diario 'Crónica', cuando a Rambito le tocaba declarar saludaba a los fiscales y autoridades: "¡Cómo anda, doctor! Gusto de verlo". Con 37 años, Rambito comenzó a delinquir desde la adolescencia, pero no tiene entre sus causas penales ningún proceso que involucre actos de violencia o uso de armas. Es un delincuente que se dedicaba a robar a turistas, entre otros.