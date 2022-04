Un signo del zodíaco sufre por tener una autoestima baja





05/04/2022 - 10:14:35

Seguramente conoces a alguien que se cree más de lo que es y eso le termina jugando una mala pasada. Y otros, en la vereda de enfrente, no se valoran ni un poquito o no como deberían. En estos últimos pondremos el foco hoy. En este horóscopo veremos cuál es el signo del zodíaco que tiende a tener una autoestima baja; ese que se siente inferior a los demás, que no se valora y al que le vendría muy bien una pequeña dosis de orgullo propio para poder salir adelante. Las personas que nacieron durante el signo de Piscis son quienes tienen esta característica de personalidad que, en muchos casos, se convierte en un defecto. Son las más inseguras, pero siempre están atentas a hacer sentir bien a quienes tienen a su alrededor. Ellas no pueden ver todo lo bueno que poseen, lo bien que hacen las cosas y la gran personalidad que tienen, pero sí lo notan en los demás. Deberían mirarse “desde afuera” para reconocerse. Los nativos de Virgo son otros que suelen tener baja su autoestima. Es una clase de respuesta a su obsesión por tener todo bajo control, equilibrado. Son minuciosos frente a los errores y defectos. Son seres que no logran aceptar sus puntos débiles, todo lo que hacen debe ser perfecto. Si no lo logran, se frustran rápidamente. Y la ironía de este signo es que, en general, los demás lo admiran.