La ciencia encuentra el olor universalmente más agradable para los humanos





05/04/2022 - 10:09:51

Si tuvieras que elegir un olor que te cambia el estado de ánimo (para bien), ¿cuál sería? Difícilmente estaríamos todos de acuerdo, ¿o quizás no? Algo así han estado estudiando un equipo de investigadores, llegando a una conclusión: hay un olor que todos conocemos y que es universalmente “el más agradable”. De hecho, este olor lo tenemos en muchísimos productos hoy en día. Según Artin Arshamian, investigador del Departamento de Neurociencia Clínica, Instituto Karolinska, y autor de un nuevo estudio publicado en Current Biology: Para llegar a un consenso y encontrar ese olor “universal bueno”, el estudio reclutó narices de todo el mundo con la ayuda de un equipo internacional que llevó a cabo sus investigaciones tanto en condiciones experimentales como en el campo. Estos voluntarios provenían de una amplia gama de orígenes, incluidos algunos grupos indígenas que tenían muy poca exposición a olores y alimentos fuera de su propia cultura. Queríamos examinar si las personas de todo el mundo tienen la misma percepción del olor y les gustan los mismos tipos de olores, o si esto es algo que se aprende culturalmente. Tradicionalmente se ha visto como cultural, pero podemos demostrar que la cultura tiene muy poco que ver con eso. Finalmente, se analizó los “olores” de 235 personas, quienes a su vez debían clasificar una gama variada de ellos, incluida la denominada por Arshamian como “experiencia de olor” vivida, un término para describir la cacofonía de olores que rodean nuestros estilos de vida individuales. Así se llegó a determinar a la vainilla como ganadora de los olores basados en el placer con un atractivo universal. Y no, no todos los participantes la definieron como su olor favorito, pero en términos generales a la mayoría les pareció el olor más agradable en su conjunto. Por el contrario, el olor que quedó en el extremo de la escala de valores como el universalmente menos favorecido fue el llamado ácido isovalérico, que se encuentra en alimentos como la leche de soja y el queso, aunque también forma parte del olor del sudor de los pies. Ahora sabemos que existe una percepción universal del olor que está impulsada por la estructura molecular y eso explica por qué nos gusta o no nos gusta un determinado olor. El siguiente paso es estudiar por qué esto es así al vincular este conocimiento con lo que sucede en el cerebro cuando olemos un olor particular. El trabajo finaliza explicando que el desacuerdo entre olores de los grupos se debe en parte a la estructura molecular (41 por ciento), aunque están más influenciados (54 por ciento) por el aprendizaje o nuestra composición genética.