Adolescente es raptada en Sucre y la encuentran en Cochabamba





05/04/2022 - 08:59:20

Correo del Sur.- Una adolescente de 17 años fue raptada en Sucre, después de asistir a su colegio; apareció tres días después, en Cochabamba, con signos de haber sido intoxicada, por lo que hoy está internada en un hospital de esa capital. El director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) de Chuquisaca, coronel José Luis Arancibia, dijo que el hecho se registró el 29 de marzo, pero su familia recién denunció la desaparición de la adolescente dos días después. La denunciante fue la madre, quien contó a la Policía que su hija salió de su casa de la zona de Lajastambo rumbo a su unidad educativa y al regresar a su hogar desapareció. Esto ocurrió el pasado martes. La familia sospecha que la adolescente, a las 14:00 de ese día, estaba circulando por el coliseo Edgar Cojintos (Bajo Delicias), de donde desapareció y no se supo nada más de ella. Al ver que la colegiala no regresaba a casa, la madre y su hija mayor acudieron a la Felcc a presentar una denuncia el jueves 31 de marzo, con información valiosa. La progenitora recibió una notificación de su hija con la ubicación en la ciudad de Cochabamba. Después no hubo más comunicación vía celular. Arancibia manifestó que con esa pauta, la Policía organizó un operativo en coordinación con la Felcc de Cochabamba, que se encargó de localizar a la menor de edad; la encontraron por inmediaciones de la Terminal de Buses, en la calle, en un estado de salud grave. A continuación, la internaron en un hospital de esa ciudad, donde hoy se recupera favorablemente. La autoridad policial dijo que la adolescente será trasladada a Sucre una vez que se reponga completamente; espera que les cuente qué ocurrió hace una semana y los días siguientes. Afirmó que el caso se investiga por rapto, pero también podría tratarse de trata de personas. El año pasado se presentó un caso similar en Sucre, donde una adolescente fue raptada llevada a Cochabamba y de allí a Oruro, con fines sexuales, pero fue rescatada por la Policía. Intentan secuestrar a quinceañera En el marco de los trabajos de control que despliega Espectáculos Públicos, la Guardia Municipal, con el apoyo de la Policía, recibió la noche del domingo una denuncia de intento de secuestro y agresión sexual contra una adolescente de 15 años, que asistió a su catequesis en el templo del barrio Japón, reportó la Alcaldía en su página de Facebook.