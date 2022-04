Revelan que un coronel apodado Mariachi ordenó llevar helicóptero al monte





05/04/2022 - 08:50:11

El Deber.- Luego de que el helicóptero AS-350, incautado en un gigantesco operativo el 11 de marzo junto a otro aparato, fuera encontrado en pleno monte a 30 kilómetros de la localidad de Porvenir, jurisdicción de San Ignacio de Velasco, habitantes de ese pueblo y agentes de la Felcn que se califican como dignos, hicieron revelaciones a EL DEBER pero pidieron reserva de sus nombres por temor a sus vidas, por considerar que las mafias del narcotráfico, ahora con protección y organizadas, no perdonan. “El helicóptero AS-350, se encontraba en una pista en Porvenir pero hace unos siete días fue sacado del lugar en un camión por capos del narcotráfico y por orden del coronel ‘Mariachi’. Todos saben quién es él, ocupa un cargo alto en la Felcn, siempre goza de privilegios y saben muy bien a qué nos referimos”, dijo un policía de la Felcn que se considera honesto. La versión coincide con pobladores de Porvenir que aseguraron que el helicóptero, estando incautado, fue sacado de un momento a otro por narcotraficantes, incluso algunos vestidos con el uniforme de los leopardos de Umopar. Los informes oficiales que brindó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, señalan que el 11 de marzo entre Beni y Santa Cruz, en el operativo ‘Salitre’, en coordinación con policías de Brasil, no solo se incautó el helicóptero AS-350, sino también un Robinson R-66 y que en esa oportunidad se destruyó un gigantesco laboratorio de cristalización de cocaína y se capturó a tres extranjeros armados que efectuaron disparos. Deteriorado y perforado a bala El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, coronel José María Velasco, aseguró que el helicóptero encontrado en el monte está deteriorado prácticamente inutilizable, como una carcasa. Manifestó que incluso está perforado a balazos pero no por los policías sino por bandas de narcotraficantes. “Sin embargo por norma vamos a entregarlo en el estado en que se encuentra a Dircabi”, dijo José María Velasco. Asimismo el jefe de la Felcn señaló que incluso existe un informe técnico de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), que certifica el estado de deterioro del helicóptero que está en el monte a unos 30 kilómetros de Porvenir. Respecto al otro helicóptero, también incautado el 11 de marzo, el coronel Velasco confirmó que ya fue trasladado al hangar de la Policía en el aeropuerto El Trompillo y fue entregado a Dircabi, como dice la norma. De esta forma Velasco respondió a versiones en sentido de que los dos helicópteros fueron supuestamente entregados o negociados con narcotraficantes. Cambio sorpresivo en la Felcn De manera sorpresiva fue cambiado de sus funciones el coronel Saúl Rojas, que se desempeñaba como director departamental de la Felcn de Santa Cruz. Rojas, permaneció en el cargo dos meses y 20 días. El cambio repentino surge después del megaoperativo practicado el 27 de marzo en el aeródromo La Cruceña, de la zona de Cotoca, con el saldo de 38 personas detenidas, 66 avionetas precintadas, la incautación de armas de fuego, teléfonos satelitales, sustancias químicas y otros implementos, además del escándalo de los helicópteros incautados el 11 de marzo, sobre los cuales surgieron duros cuestionamientos. Por otro lado, el director nacional de la Felcn confirmó el cambio de Saúl Rojas y que en su lugar de forma interina asumió el mayor Roberto Helguero Ayala. Velasco sin embargo, descartó que el cambio sea una consecuencia del caso del operativo del aeródromo La Cruceña o del caso de los helicópteros. Dijo que el cambio es rutinario y que está establecido en las normas. “Cuando se emite un memorándum de designación no tiene fecha que marque el tiempo en el cargo, cualquier momento puede ser removido a otro lugar y en este caso solo es un cambio rutinario por razones de mejor servicio”, dijo Velasco. El jefe policial manifestó que no existen anormalidades y que todos los casos son motivos de una investigación. El caso del operativo al aeródromo La Cruceña y de los helicópteros es motivo de una petición de informe al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo a través de la Cámara de Diputados. La diputada María René Álvarez encabeza el pedido de petición de informe que está marcado para mañana miércoles en la Cámara de Diputados.