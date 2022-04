Diremar: Desmantelar canales artificiales en el Silala es una opción, no una decisión definitiva





05/04/2022 - 08:45:18

ABI.- “No es una decisión definitiva”. Así de claro es el gobierno boliviano sobre el posible desmantelamiento de las instalaciones que canalizan, de forma artificial, las aguas del Silala a territorio chileno. “Es una posibilidad, es solo una opción, no es una decisión definitiva”, aseguró este martes el Secretario General de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos Internacionales (Diremar), Emerson Calderón, desde La Haya, ciudad administrativa de Países Bajos. El titular de Diremar, abogado experto en derecho internacional, indicó que el país, a través de su equipo de expertos, “reclamará” ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), precisamente, los derechos que tiene el país sobre las construcciones civiles en el sudeste potosino. En la actualidad, se calcula que el flujo volumétrico total de esas aguas que corren por la superficie hacia Chile, más el flujo mejorado resultante de la canalización, es de un promedio de 160 litros por segundo, de acuerdo con estudios del Instituto de Hidráulica Danés (DHI). “En ese marco, se va a dejar en claro que si Chile pretende mantener ese flujo mejorado debe ingresar en negociaciones con Bolivia para que nuestro país pueda conservar la infraestructura en su territorio”. Una eventual negociación en esa materia, aclaró el titular de Diremar, deberá incluir una compensación en favor de Bolivia, porque la canalización artificial provocó el deterioro de los humedales. Chile ha desviado más agua subterránea hacia la superficie y hacia los canales y tuberías de lo que ocurriría en condiciones naturales no canalizadas, señaló ayer Gabriel Eckstein, jurista del equipo boliviano, durante su intervención en la fase oral del juicio del Silala. Según Gabriel Eckstein, la “vasta red de drenaje” en los bofedales del Silala no fue una “idea de Bolivia”. "Chile, unilateralmente, creó una red de canalización de las aguas subterráneas que vienen de Bolivia para aumentar flujo de agua de manera artificial no para protegerlo de la contaminación por huevos de mosquitos". La zona del Silala es remota y única, y está entre las más secas del mundo. Lo manantiales, ubicados en el suroeste de Potosí, en la frontera Chile, son la única fuente de agua en al menos 20 kilómetros. Para responder a la demanda de Chile, Bolivia encargó al DHI un estudio científico independiente. El DHI realizó extensas investigaciones de campo entre 2017 y 2018 llegó a perforar más de 30 pozos de sondeo, estableciendo que una parte de las aguas de esa zona fluyen de manera natural hacia Chile y que dicho flujo fue mejorado por las canalizaciones realizadas en territorio boliviano.