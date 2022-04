Estudio halla 64.542 muertos covid, el triple del registro oficial





05/04/2022 - 08:38:40

Página Siete.- Un estudio realizado por la Universidad Privada Boliviana (UPB) advirtió que 64.542 personas fallecieron por causas atribuibles a la Covid-19 entre marzo de 2020 y enero de 2022, en casi los dos años de la pandemia. Esta cifra representa el triple de los registros oficiales del Ministerio de Salud que para esa misma fecha alcanzaron a 20.907. Estas “muertes en exceso” se produjeron por cinco razones, de acuerdo con el informe. El Servicio de Registro Cívico (Serecí) reportó que en los 23 meses que duró la pandemia -hasta enero pasado- fallecieron 158.939 personas. Esta cifra supera en 64.542 el número de muertes que debían suceder en ese espacio de tiempo de acuerdo con las proyecciones que realizó la universidad. El director académico de la Escuela de Graduados en Gestión Pública de la UPB, Andrés Uzín, explicó las cinco razones que causaron este “exceso en el registro”. “Esta enfermedad tuvo muchos pacientes asintomáticos. Aquellas personas adquirieron el virus y no dieron señales de ser infectadas, pero fallecieron a causa de algunos efectos adversos, como trombos, ataques cardíacos, embolias y otros. (El deceso ocurrió) sin que fuera detectada la enfermedad”, explicó el profesional. La segunda razón ocurrió porque no se podían realizar pruebas Covid-19 a una persona que ya falleció. “Por ejemplo, las ambulancias llegaban a los asilos de ancianos y los encontraban muertos. No se les hizo el análisis para saber si murieron a causa de esta enfermedad”. La tercera causa se refiere a las personas que después de superar la enfermedad quedaron con secuelas “muy fuertes”, por ejemplo las fibrosis en los pulmones que generaron coágulos y provocaron la muerte de las personas días o semanas después. La cuarta razón se produjo por la escasez de pruebas, en especial en las primeras olas de la pandemia. “Los análisis no abastecieron a la cantidad de enfermos e infectados. En los picos se hizo una prueba por enfermo, cuando se debía realizar a todos los que rodeaban (a la persona afectada)”, dijo, Agregó que, por ejemplo, en China hicieron hasta 100 por cada enfermo. La quinta razón fue la idiosincrasia. “Hubo mucha gente que se enfermó y se trató de curar en casa, pero falleció. No recurrieron a un médico y esta situación se registró más en el altiplano que en los llanos. En La Paz, por ejemplo, hubo más excedente de muertos que en Santa Cruz”, dijo el profesional. Muchas personas optaron por esconder la causa de la muerte de su ser querido para que sea enterrado en los cementerios. Esta situación ocurrió porque algunos vecinos impedían los entierros de ciudadanos que tenían coronavirus. El estudio realizado por la UPB arrojó más de 64.000 decesos en exceso, una cifra que triplica los 20.907 que reportó el Ministerio de Salud hasta enero pasado. Salud: 9 de cada 10 personas fallecidas no se vacunaron



Entre junio de 2021 y marzo de 2022 se registraron 11.113 decesos a causa de la Covid-19. De este número, 10.149 no contaban con esquema completo de la vacuna. Es decir que el 91,3% de las muertes se produjeron por no estar inmunizados, según el Gobierno. “En Bolivia, de 11.113 personas fallecidas desde el 1 de junio de 2021 al 15 de marzo de 2022, el 91,3% son personas no vacunadas; solamente el 8,7% de las personas fallecidas tenían un esquema completo de vacunación y seguramente esto se debía a la edad o a la enfermedad de base”, informó el lunes el ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza. La autoridad explicó que gracias al estudio del Sistema Nacional de Información en Salud, Vigilancia Epidemiológica (SNIS-VE), estos datos reflejan que de 10 fallecidos, nueve no contaban con esquema completo de vacunación. Según la relación de ese estudio, del 100% de los fallecidos por covid, el 0,14% (16 casos) corresponden a niños, niñas y jóvenes entre 5 y 17 años. Ellos no tenían un esquema completo; el 1,43% (159 casos) a jóvenes entre 18 y 29 años; el 4,94% (549 casos) a personas entre 30 y 39 años; el 11% (1.223 casos) a personas entre 40 y 49 años; y el 20,8% (2.315 casos) corresponde a personas entre 50 y 59 años. El 62,9% (6.990 casos) corresponde a personas mayores de 60 años.