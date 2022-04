Gobierno aclara que no existen restricciones a la exportación de azúcar





05/04/2022 - 07:59:12

ABI.- El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, aclaró este lunes que no existen restricciones para la exportación de azúcar y pide al sector cañero reflexionar y suspender las medidas de presión anunciadas para el martes. La autoridad informó que se explicó con claridad al sector cañero el alcance del Decreto Supremo 4680 y que “prácticamente se han emitido todos los certificados” para continuar con la exportación de ese producto. “No hay ningún motivo para restringir exportaciones por eso nosotros hemos emitido los certificados para que continúen el proceso de exportaciones. En ese sentido pido su reflexión a los hermanos cañeros”, dijo en una entrevista con el canal estatal Bolivia TV. La Confederación Nacional de Productores Cañeros de Bolivia (Concabol), la Unión de Cañeros Guabirá y la Federación de Cañeros Santa Cruz prevé realizar el martes un “tractorazo” (bloqueo con tractores) por 24 horas por un supuesto limite en el cupo de exportaciones de ese producto. “Nos vemos extrañados ante esta convocatoria de paro y bloqueo, que no es necesario en este momento, porque prácticamente el producto que ellos generan está garantizado en el mercado interno y no hay ninguna necesidad”, aseguró Huanca.