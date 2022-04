Agente de Chile afirma que Bolivia no pudo probar su teoría del flujo artificial del Silala





Erbol.- La agente chilena ante La Haya y subsecretaria de Relaciones Exteriores, Ximena Fuentes, afirmó este lunes que Bolivia “reconoció” que en los alegatos orales que el Silala es un río internacional y que no pudo probar su teoría del “flujo artificial”. “Bolivia hoy inició su ronda de alegatos ante la @CIJ_ICJ. Estamos muy tranquilos; Bolivia reconoce que el Silala es un río internacional, y no ha podido probar su teoría del “flujo artificial” sobre el cual ellos argumentan que tendrían derechos soberanos exclusivos. (sic)”, escribió en Twitter. Durante la primera intervención boliviana, el abogado estadounidense Gabriel Eckstein afirmó que el Silala “no puede ser descrito puramente con un curso de agua internacional natural”, como lo afirma Chile, debido a que fueron canalizados artificialmente. Además, según una publicación del diario La Nación, Fuentes afirmó que los alegatos de Bolivia “eluden” el hecho que las mencionadas canalizaciones por la compañía Ferrocarril Antofagasta Bolivia (FC AB) “pero con la autorización y conocimiento de Bolivia”. “Es un discurso muy extraño, porque queda la sensación de que Chile es responsable cuando no ha pisado como Estado el territorio de Bolivia”, añadió. La agente chilena observó además que después de 25 años de la controversia con Bolivia, ahora afirma ser dueña del total de las aguas del río Silala y que, en verdad, “no hay ninguna disputa”. El abogado francés y parte de equipo jurídico boliviano, Alain Pellet, reveló que Bolivia tiene la “firme intención” de revitalizar los bofedales del Silala pese a que todavía no haya tomado una decisión definitiva al respecto.