Alemania expulsa a 40 diplomáticos rusos de la embajada en Berlín





04/04/2022 - 17:39:54

DW.- El Gobierno alemán ha declarado "persona non grata" a 40 diplomáticos rusos de la embajada de Berlín, a los que se ha instado a abandonar el país, informó este lunes (04.04.2022) la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock. Se trata de personas que "día a día trabajan contra nuestra libertad y contra nuestra cohesión social", según el comunicado emitido por Exteriores, donde se alude a la "increíble brutalidad" de la cúpula rusa, plasmada en las imágenes procedentes de la ciudad ucraniana de Bucha. "Tememos que se hayan producido imágenes parecidas en otras poblaciones ocupadas por las tropas rusas", prosigue el comunicado, según el cual ante esa "brutalidad" debe responderse desde la "fortaleza de nuestra libertad". Los diplomáticos a los que se ha declarado "persona non grata" son miembros de la embajada rusa cuyo trabajo, según Exteriores, es "una amenaza para todo aquel que busca protección en nuestro país". El Estado alemán tomará el control temporal de la filial alemana del gigante ruso Gazprom debido a su "importancia para el suministro" de energía a Alemania, anunció por su parte el ministro de Economía, Robert Habeck. La agencia federal que gestiona las redes energéticas, Bundesnetzagentur, se convertirá hasta el 30 de septiembre en la administradora de Gazprom Germania, de la que Gazprom era el único propietario. Habeck justificó la decisión por la falta de claridad jurídica sobre la situación de la empresa y por el hecho de que la matriz rusa no había cumplido normas de transparencia tras anunciar que se desprendería de la filial. Según informaciones de la revista "Der Spiegel", Gazprom había procurado en días pasados traspasar Gazprom Alemania a una sociedad con sede en San Petersburgo, lo que ha sido interpretado por impedir una expropiación por parte del Estado alemán. Habeck señaló que uno de los problemas es que no estaba claro quiénes debían ser los nuevos propietarios de Gazprom Alemania. Además, el Gobierno alemán tenía la sospecha de que la filial de Gazprom en Alemania estaba usando tácticamente sus capacidades de almacenamiento para agravar la crisis del precio del gas en el país. El propio presidente federal alemán, Frank Walter Steinmeier, ha admitido por primera vez públicamente hoy su "error" de apreciación, por haber defendido la necesidad de llevar adelante el gasoducto germano-ruso Nord Stream 2, en sus época como ministro de Asuntos Exteriores. "Fue claramente un error", afirmó Steinmeier, según fuentes de la presidencia citadas por la televisión pública alemana ARD, en medio de las críticas vertidas desde Ucrania y Polonia contra su gestión y la de la excanciller Angela Merkel.