Escritora denuncia que Evo Morales rifó las aguas del Silala





04/04/2022 - 15:03:44

Correo del Sur.- Escritora tenía que ser. El gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, había terminado de hablar, e incluso arrancado aplausos de los asistentes, cuando Ofelia Michel apareció en el atril de la sesión de honor que se realizaba en homenaje al nacimiento de Potosí, en la Casa de Moneda. Ocurrió el pasado viernes. Dijo que iba a entregarle un libro y así lo hizo pero, de inmediato, tomó el micrófono y sorprendió a todos al denunciar que, durante su gobierno, Evo Morales rifó el diferendo por las aguas del Silala y, a consecuencia de eso, el fallo que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) resultará desfavorable a Bolivia. Mamani se quedó atónito. Permaneció junto a la mujer mientras ella continuaba desarrollando su denuncia. Solo cuando un periodista se acercó para grabar a la denunciante, aprovechó para sentarse en la testera. Pero Michel, que es la autora del libro que le entregó al Gobernador, siguió hablando y, como nadie intentó detenerla, siguió hablando. Dijo que el juicio ante la CIJ está perdido debido a que, en 2018, el gobierno de Morales firmó un documento en el que se reconoce que el Silala es un río internacional, aunque eso sea falso. Señaló que, por eso, el expresidente recibió 6 millones de dólares. Como una prueba de que el gobierno de Morales no accionó como era debido, dijo que el estudio que elaboró la Universidad Autónoma Tomás Frías, que demuestra que el agua del Silala surge de bofedales que se encuentran en territorio boliviano, no fue incluido en la contrademanda ante la CIJ. Desde la testera, Mamani siguió escuchando sin atreverse a replicar lo que decía la escritora. Y pudo seguir, pero la presidenta del Concejo Municipal, Josefina Cruz, que es del MAS, aprovechó que se trataba de una sesión de honor de ese organismo para frenar la intervención. "Por favor", dijo y pidió la intervención de Deymar Zuleta, el responsable de Comunicación del Concejo, pero no fue necesario porque Ofelia Michel terminó de hablar. Entre el público se escuchaba la arenga "Potosí de pie, nunca de rodillas". Beatriz Ofelia Michel Rico es abogada y publicó un libro titulado “Ante el inminente fraude… La defensa del Silala”, que fue el que entregó al gobernador. Los alegatos en la demanda que Chile presentó contra Bolivia, arguyendo tener derechos sobre las aguas del Silala, que nacen en territorio boliviano, comenzaron el viernes. El turno de Bolivia es hoy, lunes.