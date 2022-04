Se reanuda el juicio contra Jeanine Añez con presión de víctimas y trabas a la prensa





04/04/2022 - 14:56:59

El Deber.- La audiencia por el caso denominado Golpe de Estado II en contra de la expresidenta Jeanine Áñez se reanudó este lunes, 4 de abril, por la mañana. Siete días atrás, el presidente del tribunal suspendió la audiencia ante el evidente malestar que sufría Áñez desde su celda en el penal de Miraflores. Hoy, la defensa de la exmandataria planteó diversos incidentes sobre el proceso en sí. A media mañana, el presidente del Tribunal dispuso un receso para resolver los incidentes. El abogado Luis Guillén asegura que Áñez asiste de manera virtual a la audiencia en compañía de la jurista Norka Cuéllar, quien también se encuentra en el penal. Los otros dos letrados encargados de la defensa de Áñez, Jorge Valda y el propio Guillén, participan desde otro lugar en la audiencia virtual. Quienes no han podido ingresar a la sala virtual son los medios de comunicación que pretendían dar cobertura a la misma. Por disposición del presidente del Tribunal, los periodistas deben acreditarse con el secretario de dicho Tribunal. Frente a esta nueva disposición, los abogados de la defensa y los periodistas lamentan las trabas que se ponen al trabajo de la prensa. "Es curioso que solo los medios del Estado o los afines al Gobierno hayan podido obtener el permiso para ingresar", dijo Carolina Ribera, hija de la exmandataria. Los inconvenientes para el desarrollo normal de la audiencia también se sienten en el mismo penal. Guillén observa las dificultades que tiene Áñez para seguir el proceso ante los persistentes gritos que llegan desde las inmediaciones del penal. Grupos afines al MAS y familiares de las víctimas de Senkata permanecen en vigilia fuera del penal, pidiendo máxima pena para la exmandataria. Ribera expresa su molestia ante las incoherencias que el tribunal refleja. "Me han pedido que apague la cámara para que no se vea la polera con el rostro de mi madre porque supone propaganda política. Sin embargo, las presiones y amenazas constantes por parte de los grupos reunidos en el penal no son observados", manifestó Ribera. Reclamo de las víctimas de Senkata



“Estamos apenados”, admite Gloria Quisberth, presidenta de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Senkata. Junto a un grupo de familiares de las víctimas, se han congregado tanto en las inmediaciones del penal de Miraflores como ante el mismo Juzgado. Quisberth lamenta que el juicio que afronta Áñez no contempla a las víctimas de Senkata y Sacaba. Más bien, dicha denuncia "no avanza" ni en la justicia ni como un proceso de responsabilidades en la Asamblea Legislativa. El proceso contra Áñez guarda relación más con asuntos administrativos, pero que no abordan la violación de derechos humanos durante su gestión. “Esa es nuestra pena”, insiste la representante de las víctimas.