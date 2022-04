9 de cada 10 personas que fallecieron por Covid-19 en los últimos 10 meses no estaban vacunadas





04/04/2022 - 14:26:35

El Deber.- El Ministerio de Salud informó este lunes que nueve de cada diez personas que perdieron la vida a causa de Covid-19 en los últimos diez meses, no contaban con el esquema completo de vacunación. El Sistema Nacional de Información en Salud, Vigilancia Epidemiológica (SNIS-VE) realizó el estudio, desde junio de 2021 a marzo de 2022, estableciendo que 11.113 personas perdieron la vida a causa del virus, 10.149 no recibieron dosis contra el mal, es decir, el 91,3 por ciento. “En Bolivia de 11.113 personas fallecidas desde el 1 de junio de 2021 al 15 de marzo de 2022, el 91,3 por ciento son personas no vacunadas, solamente el 8.7% de las personas fallecidas tenían un esquema completo de vacunación y seguramente esto se debía a la edad o enfermedad de base”, dijo el ministro Jeyson Auza. Según la relación de ese estudio, del 100 por ciento de los fallecidos por coronavirus el 0,14 por ciento (16 casos) corresponden a niños, niñas y jóvenes entre 5 a 17 años, quienes no tenían un esquema completo de vacunación. Del 100 % de los fallecidos, el 1,43 por ciento (159 casos) corresponden a jóvenes entre 18 a 29 años. El 93,7 por ciento de esos decesos son jóvenes que no tenían el esquema completo de la vacuna; de igual manera del 100 por ciento de los decesos el 4,94 por ciento (549 casos) corresponden a personas entre 30 a 39 años: un 95,2 por ciento no contaba con la vacuna. Asimismo, del 100 por ciento de los fallecidos por el virus, el 11 por ciento (1.223 casos) corresponden a personas entre 40 a 49 años. 96,5 por ciento de ellos son personas que no tenían la vacuna. Mientras que del 100 por ciento de los fallecidos por Covid-19, el 20,8 por ciento (2.315 casos) corresponden a personas entre 50 a 59 años. 86,3 por ciento. Del 100 por ciento de los fallecidos el 62,9 por ciento (6.990 casos) corresponden a personas mayores de 60 años. 89,2 por ciento de los decesos son personas que no tenían el esquema completo de la vacuna contra el Covid 19. “Las vacunas han demostrado su efecto en la disminución de la tasa de letalidad. También debemos informar al pueblo boliviano que después de un reciente estudio de secuenciación genómica, podemos decir que en el país ya no encontramos casos de variante Delta”, complementó.