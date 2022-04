Gabriel Eckstein: Con vasta red de drenaje Chile ha desviado más agua subterránea hacia la superficie





04/04/2022 - 14:22:45

ABI.- Chile ha desviado más agua subterránea hacia la superficie y hacia los canales y tuberías de lo que ocurriría en condiciones naturales no canalizadas, señaló Gabriel Eckstein, jurista del equipo boliviano, durante su intervención este lunes en la fase oral del juicio del Silala. “En la actualidad, se calcula que el flujo volumétrico total de esa agua que corre por la superficie hacia Chile, más el flujo mejorado resultante de la canalización, es de un promedio de 160 litros por segundo”, indicó el experto en la audiencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJ), que citó estudios del Instituto de Hidráulica Danés (DHI). Dijo que la “vasta red de drenaje” en los bofedales del Silala no fue una “idea de Bolivia”. "Chile, unilateralmente, creó una red de canalización de las aguas subterráneas que vienen de Bolivia para aumentar flujo de agua de manera artificial no para protegerlo de la contaminación por huevos de mosquitos". Agregó que esas aguas han sido durante casi 100 años un curso de agua internacional singular, con caudales aumentados artificialmente. La zona, explicó, es remota y única, y está entre las más secas del mundo. El Silala, ubicado en el suroeste de Potosí, en la frontera Chile, es, remarcó Gabriel Eckstein, la única fuente de agua en al menos 20 kilómetros. Recordó que para responder a la demanda de Chile, Bolivia encargó al DHI un estudio científico independiente. El DHI, explicó, realizó extensas investigaciones de campo entre 2017 y 2018 llegó a perforar más de 30 pozos de sondeo, estableciendo que una parte de las aguas del Silala fluyen de manera natural hacia Chile y que dicho flujo fue mejorado por las canalizaciones realizadas en territorio boliviano. Perfil de Eckstein Gabriel Eckstein es un abogado estadounidense, Juris Doctor y Magister Legun Legis (LLM) en Derecho Ambiental Internacional de la Universidad Americana de Washington-DC. Es Licenciado en Geología de la Universidad Estatal de Kent. Es profesor de Derecho y Director del Programa de Derecho de Sistemas de Energía, Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad de Texas, y además es Director del Proyecto de Derecho Internacional del Agua de dicha Universidad. Tiene más de 20 años de experiencia asesorando a agencias de la ONU, gobiernos nacionales y subnacionales en temas internacionales de agua y medioambiente. Fue profesor de Derecho del Agua en la Universidad Tecnológica de Texas, donde también se desempeñó como Director del Centro Tecnológico para el Derecho y la Política del Agua.