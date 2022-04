Mathias Forteau: La demanda de Chile demuestra que Bolivia no cometió la mínima violación del derecho internacional en el Silala





04/04/2022 - 14:14:49

ABI.- La demanda de Chile carece de elementos que demuestren que Bolivia cometió alguna violación del derecho internacional respecto al Silala, afirmó este lunes Mathias Forteau, abogado internacional que asesora al Estado plurinacional en el litigio por los manantiales en La Haya. Bolivia comenzó este lunes su primera ronda de alegatos en el caso en la Corte Internacional de Justicia. El jurista explicó que la memoria chilena tiene puntos limitados en cuanto a objetivos. “Las reclamaciones son limitadas en cuanto a su finalidad, ante todo. Según Chile, éste se remitió a la Corte no para pedirle que resolviera un diferendo respecto de una situación que sería conflictiva, sobre terreno. El objeto de su remisión, y aquí me refiero a las palabras de Chile, era únicamente poner fin a una situación indeseable, a una tensión no necesaria, a una situación de una incertidumbre jurídica”, sostuvo durante su participación. Aseveró que, en ningún punto de los escritos de Chile y tampoco durante el primer turno de alegatos el viernes 1 de abril, sus abogados explicaron a la Corte cuáles son los efectos concretos que esperan de un fallo en relación de la situación que existe sobre el terreno en el caso Silala. “Incluso su demanda carece de cualquier posibilidad, es de índole puramente declarativo. Chile no pide ninguna reparación, ni un resarcimiento. En breve, no formula ninguna demanda de remedio de ningún tipo y con motivo de que Bolivia nunca ha cometido la mínima violación del derecho internacional respecto del Silala”, enfatizó el jurista. Mathias Forteau es un abogado francés, profesor de Derecho Público en el Universidad de París Nanterre. Ha enseñado Derecho Internacional en Francia por más de dos décadas e impartió seminarios sobre litigios ante la Corte Internacional de Justicia en la Universidad de Nueva York. Es autor de varios libros y artículos en diversos campos del Derecho Internacional. Desde 2015, es codirector del Anuario francés de Derecho Internacional. El profesor también se desempeñó como miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas de 2012 a 2016 y fue reelegido el año pasado para un nuevo mandato (2021-2027). Además, en los últimos 20 años se ha desempeñado como Abogado-Defensor en representación de distintos países en procedimientos interestatales ante la Corte Internacional de Justicia y otros tribunales internacionales.