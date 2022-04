Con audios, Evo Morales denuncia presunta protección al narcotráfico y pide investigar





04/04/2022 - 14:08:03

Erbol.- El expresidente y dirigente del Trópico de Cochabamba, Evo Morales, denunció este lunes un presunto hecho de protección al narcotráfico, que implica a al menos un coronel que habría instruido retirar a personal de Umopar de un operativo contra las drogas. Según Morales, los hechos denunciados habrían ocurrido el 25 de marzo por el río Sajta en el Trópico de Cochabamba. En los audios se puede escuchar que personal, aparentemente antidrogas, le informa a un coronel que habían encontrado un laboratorio grande y cuatro fábricas de droga, sin embargo, dicho jefe les ordena que salgan sin tocar nada. En otros audios se escucha a un capitán haciendo referencia a un coronel Terán, indicando que se habría enojado con él por salir del lugar. Entonces, pide a su interlocutor que “su jefe” hable con “mi jefe” para solucionar este tema. Morales manifestó que es “gravísimo” lo que se escucha en las grabaciones porque se habla de "sacar" a Umopar del lugar, por lo cual decidió enviarlas al Ministerio Público para su investigación. “Eso no creo que sea gratis, me imagino, entonces tiene que darse una profunda investigación a los operadores de la lucha contra el narcotráfico, no sé si es una intención de implicar al Trópico”, afirmó. Recordó que en una reunión anterior se pidió al Ministro de Gobierno que haya más presupuesto para la lucha antidroga en el Trópico, pero también se ofreció reducir los cultivos de coca y se pidió autorizaciones para comercialización, sin embargo, no hubo respuesta de la autoridad. El exmandatario mencionó que, si policías están implicados, estamos mal en la lucha contra el narcotráfico. Señaló que “es importante poner orden y eso está en manos del Ministro de Gobierno”.