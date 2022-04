Apoyen a Ucrania de cualquier manera pero no con silencio: El potente mensaje de Zelensky durante los premios Grammy





04/04/2022 - 09:23:19

BBC Mundo.-El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky era tal vez a quien los artistas y los espectadores de los Grammy menos esperaban ver durante la ceremonia de este domingo en el MGM Garden Arena de Las Vegas. Pero en medio de la premiación, y a través de un mensaje pregrabado que fue emitido en las pantallas gigantes del recinto, se dirigió a los músicos para pedirles que apoyen a Ucrania "de cualquier manera posible" ante la invasión rusa. La intervención fue presentada por el maestro de ceremonias del evento, Trevor Noah. "Una de las cosas que ha hecho a la música tan poderosa siempre es la manera en la que responde a los tiempos", empezó diciendo Noah. "Incluso en los tiempos más oscuros, la música tiene el poder de levantar el ánimo y darte esperanzas de un mañana más claro. Y no hay nadie que necesite más esa esperanza ahora que el pueblo de Ucrania". En su mensaje, Zelensky comenzó diciendo: "La guerra, ¿qué se opone más a la música? El silencio de ciudades destruidas y gente asesinada". "Nuestros niños dibujan misiles que caen, no estrellas fugaces. Más de 400 niños han resultado heridos y 153 han muerto. Y no los vamos a ver dibujar nunca", prosiguió. "Nuestros padres se alegran de despertarse cada mañana en refugios antiaéreos pero vivos. Nuestros seres queridos no saben si volveremos a estar juntos de nuevo. La guerra no nos deja elegir quién sobrevive y quien se queda en el silencio eterno". "Nuestros músicos usan chalecos antibalas en lugar de esmóquines, les cantan a los heridos en los hospitales. Incluso a aquellos que no pueden oírlos, pero la música se abrirá paso de todos modos", continuó.



"¡Llenen el silencio!" "Defendemos nuestra libertad de vivir, de amar, de sonar. En nuestra tierra, estamos combatiendo a Rusia, que trae un silencio horrible con sus bombas. El silencio de muerte", añadió. Y concluyó con un llamado: "¡Llenen el silencio con su música! Llénenlo hoy, contando nuestra historia. Digan la verdad sobre esta guerra en sus redes sociales, en la televisión. Apóyennos de cualquier manera que puedan; cualquiera, pero no con silencio". "Y después llegará la paz. A todas nuestras ciudades que la guerra está destruyendo: Chernígov, Járkiv, Volnovakha, Mariúpol y otros. Ya son leyendas, pero tengo el sueño de que vivirán. Y que serán libres. Libres como ustedes en el escenario de los Grammy". A la intervención del presidente ucraniano le siguió la actuación del pianista John Legend, quien tocó y cantó una nueva canción titulada Free ("Libre"). Al estadounidense se le sumaron en el escenario las artistas ucranianas Mika Newton y Suzanna Iglidan. Mientras, su compatriota Lyuba Yakimchuk, quien huyó del país recientemente, leía un poema. "Que llueva la libertad hasta que todos seamos libres", cantó Legend, acompañado de un coro gospel, mientras en las pantallas se emitían imágenes de las víctimas del conflicto que empezó el 24 de febrero, cuando Rusia invadió Ucrania. Al terminar la canción, se ofrecieron los detalles una organización benéfinca que ayuda a refugiados ucranianos para quien quisiera colaborar.