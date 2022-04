Policía de California busca a atacantes que mataron a 6 e hirieron a 12





04/04/2022 - 08:39:53

VOA.- Las multitudes habituales llenaron las calles cuando los bares y clubes nocturnos estaban cerrando en la ciudad capital de California, Sacramento, cuando el sonido de disparos hizo que la gente corriera aterrorizada. En cuestión de segundos, el último tiroteo masivo en Estados Unidos había dejado seis muertos y 12 heridos. La policía de Sacramento dijo que estaba buscando al menos a dos personas que abrieron fuego alrededor de las 2 a.m. del domingo en las afueras del distrito de entretenimiento del centro de la ciudad, donde está el Golden One Arena que alberga conciertos y los Sacramento Kings de la NBA. El partido en casa del equipo contra los Golden State Warriors se desarrolló según lo programado el domingo por la noche y comenzó con un momento de silencio por las víctimas. La jefa de policía Kathy Lester reveló pocos detalles de la investigación y suplicó al público que compartiera videos y otras pruebas que pudieran conducir a los asesinos. “La escala de violencia que acaba de ocurrir en nuestra ciudad no tiene precedentes durante mis 27 años aquí”, dijo Lester a los periodistas durante una conferencia de prensa en la sede de la policía. “Estamos conmocionados y desconsolados por esta tragedia. Pero también estamos decididos como agencia a encontrar a los responsables y asegurar justicia para las víctimas y las familias”. El alcalde de Sacramento, Darrell Steinberg, y otros funcionarios de la ciudad denunciaron la escalada de violencia en la ciudad y también instaron a la gente a seguir viniendo al centro para eventos como juegos de la NBA y actuaciones del musical de Broadway "Wicked". “Nunca podremos aceptarlo como normal y nunca lo haremos”, dijo Steinberg sobre el tiroteo. “Pero también tenemos que vivir nuestras vidas”. Los disparos estallaron justo después de que comenzó una pelea en una calle bordeada de un hotel de lujo, clubes nocturnos y bares, pero la policía dijo que no sabía si el altercado estaba relacionado con el tiroteo. El video de los testigos publicado en las redes sociales mostró disparos rápidos durante al menos 45 segundos mientras la gente gritaba y corría para protegerse. Los disparos sorprendieron a los invitados que dormían en el Citizen Hotel, que incluía una fiesta de bodas y fanáticos del rapero Tyler the Creator, quien actuó en un concierto horas antes. La policía encontró un arma de fuego robada, pero no sabía si había sido utilizada en el tiroteo. Entre los muertos había tres hombres y tres mujeres. Las autoridades aún estaban trabajando para notificar a los miembros de la familia y hasta el domingo por la noche solo habían identificado públicamente a una sola víctima, Sergio Harris, de 38 años, sin proporcionar una causa de muerte. De los 12 heridos, al menos cuatro tenían heridas críticas, según el Departamento de Bomberos de Sacramento. La violencia del domingo fue la tercera vez en Estados Unidos este año que al menos seis personas mueren en un tiroteo masivo, según una base de datos compilada por The Associated Press, USA Today y Northeastern University. Fue el segundo tiroteo masivo en Sacramento en las últimas cinco semanas. El presidente Joe Biden pidió acción sobre los delitos con armas de fuego en un comunicado el domingo. “Hoy, Estados Unidos una vez más llora por otra comunidad devastada por la violencia armada”, dijo Biden. “Pero debemos hacer más que llorar; debemos actuar”.