¿Qué postura esperar del gobierno de Rodrigo Chaves de Costa Rica respecto a Nicaragua?





04/04/2022 - 08:34:45

VOA. — El presidente electo de Costa Rica, Rodrigo Chaves, no tendría problemas con establecer relaciones con la vecina Nicaragua, según dijo en una conferencia de prensa el domingo. Chaves fue consultado por reporteros al respecto durante una visita que realizó al Colegio de Periodistas el domingo por la tarde, horas antes de que se conociera su triunfo en las urnas e indicó que las relaciones con Managua serían “pacíficas” y agregó que a esa estrategia él la llamaría “diplomacia y relaciones exteriores”, pues va más allá de sus opiniones personales. “Uno cuando es presidente tiene una responsabilidad más allá de sus opiniones personales, ello se llama diplomacia y estrategias de relaciones exteriores, yo tengo opiniones personales; dicho esto, la política exterior de Rodrigo Chaves si Dios lo permite va a ser una política exterior que lleva a que Costa Rica como nación que no tiene ni amigos, ni enemigos, queremos tener cero enemigos, pero nuestro objetivo principal va ser el bienestar de los costarricenses”, puntualizó Chaves. Nicaragua cumple el próximo 18 de abril cuatro años de crisis sociopolítica, que comenzó con la represión desatada por la administración de Daniel Ortega en contra de manifestantes opustos a su mandato, que dejó muertos, desplazados y presos, según han constatado organismos de derechos humanos. El gobierno saliente de Carlos Alvarado ha mantenido frías las relaciones con el gobierno de Ortega. De hecho desde junio de 2018 Costa Rica no había enviado embajador a Nicaragua hasta marzo de 2021, que se oficializó el envío de una diplomática, según informaron entonces en una nota de prensa. Pero la decisión cambió nuevamente cuando el gobierno costarricense pausó el envío de su representante. Chaves por su parte ha dicho que “el interés de los costarricenses es tener una relación pacífica con todas las naciones del mundo, una relación de intercambio prosperidad, a través del comercio con todas las naciones del mundo”. “Nosotros tenemos un vecino, sentimos el dolor de muchos nicaragüenses, de hecho, este país conoce muy bien a nuestros vecinos y así lo seguiremos haciendo, con respeto, compasión y con sentimiento de demócratas, y que creemos en la libertad y que creemos en una sociedad pacifista y así nos vamos a llevar”, agregó.



"Enviar un diplomático sería avalar a la dictadura": activista Los nicaragüenses en el exilio han pedido con anterioridad a los dos candidatos que participaron en la segunda vuelta electoral que mantengan suspendidas las relaciones con Managua. “Le hemos dicho a los candidatos que no solamente digan que apoyan a la democracia, sino que se traduzca en no enviar a ningún embajador a Managua a como lo ha hecho el gobierno de Alvarado”, dijo a la Voz de América el activista y expreso político Gabriel Putoy, quien se encuentra en San José, Costa Rica. “Enviar un diplomático sería avalar a la dictadura” agregó. “Rodrigo Chaves decía que él apoya al pueblo de Nicaragua, pero avalaría hacer negocios con Nicaragua, no pueden hacerse negocios con criminales, hacer negocios con ellos es dudoso”, sentenció Putoy. Desde que comenzó la crisis sociopolítica en Nicaragua en 2018, Costa Rica ha recibido más de 100.000 solicitudes de refugio, sin embargo en los últimos ocho meses, el número de refugiados se ha duplicado en los últimos meses, según el último informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). El organismo de la ONU indicó que el actual número de nicaragüenses que buscan protección en Costa Rica ya supera el del total de refugiados y solicitantes de asilo que se produjo en la década de 1980 con las guerras civiles centroamericanas.