Argentina anuncia que comprará más gas de Bolivia





04/04/2022 - 08:16:01

Los Tiempos.- Bolivia enviará 16 MMm3d de gas natural a Argentina en invierno, según la estatal Integración Energética Argentina Sociedad Anonima (Ieasa), que negocia con su par YPFB la sexta adenda del contrato de compraventa de gas de ambos países. “Veníamos con un abastecimiento de 7,5 millones de metros de Bolivia, y esta semana va a llegar a entre 10 y 11 millones. Vamos a llegar a 16 millones de metros (por día) a mediados de año”, informó el presidente de Ieasa, Agustín Gerez, en declaraciones al diario argentino Clarín. El gas boliviano ayudará a disminuir las compras de GNL que importa Argentina, que le resultan más caras, según se lee en el mencionado periódico. “El gas boliviano se pagará en torno a los $us 9, más algún adicional”, agrega. Argentina paga entre $us 35 y $us 45 por millón de BTU (la unidad de medida del sector) por el GNL que importa. “Esta negociación fue hecha por Ieasa con YPFB y la aprobación del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”, afirmó Gerez, en referencia a la sexta adenda del contrato de compraventa de gas que negocian Argentina y Bolivia. Según un comunicado de YPFB difundido el viernes, las partes acordaron prolongar las negociaciones por un mes más. La estatal petrolera señaló que, “durante este período de tiempo, se definirán los términos y condiciones” del nuevo acuerdo, por lo que la nueva adenda aún no fue firmada.