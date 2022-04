Tecnócrata: Ven que Arce construye su liderazgo marcando diferencia con Evo





04/04/2022 - 08:14:51

Página Siete.- Expertos en campañas y politólogos afirman que el presidente Luis Arce construye su liderazgo como tecnócrata, marcando diferencia con el exmandatario Evo Morales. Hay quienes consideran que su comunicación institucional apunta a perfilarlo para las elecciones de 2025, otros en cambio indican que no necesariamente responde a aquello. De las entrevistas realizadas se desprende que Arce marca diferencia en la forma en cómo su comunicación política se enfoca en mostrarlo eficiente; en su discurso, que en el caso del MAS, incide en buscar la unidad y no la confrontación; y hasta en su forma de proceder no pragmática con actores puntuales del país, como por ejemplo el empresariado. En gigantografías y spots difundidos en medios y redes sociales, la comunicación gubernamental de Arce destaca aspectos específicos de su gestión, como el proceso de vacunación o la “recuperación económica”, con cifras sobre la cantidad de inoculados y datos del Producto Intento Bruto (PIB). El eslogan que manejan desde el Ejecutivo es: “Estamos saliendo adelante”. Su discurso es moderado, a diferencia del expresidente Morales. En la mayoría de sus intervenciones, Arce hace referencia a los “logros de su gobierno” y de forma reciente incide en la unidad del partido oficialista. En cambio, Morales en 2018, ocupando la máxima magistratura del país, calificó de “alfombras de la derecha” a las plataformas ciudadanas que se manifestaron contra su reelección; y dentro del MAS, en 2021, llegó incluso a anunciar una purga contra quienes cuestionaron su “dedazo” en candidaturas a las subnacionales. Arce es un presidente que tiene muy poco contacto con la prensa, aparece más en gigantografías, spots y en sus redes sociales. En contraste, Morales tiene su programa radial los domingos en RKC, se caracteriza por dar ruedas de prensa e incluso llegó a agradecer a los medios de comunicación y opositores de mantenerlo vigente aun cuando está fuera del gobierno. Comunicación política El experto en campañas electorales y analista Erik Fajardo señaló que la comunicación política del gobierno muestra que el Presidente es un tecnócrata, se basa en cifras para mostrar su gestión. En cambio Morales, “como hijo del sindicalismo”, usaba más eslogans y tenía un discurso confrontacional. “Con Morales había mucha significación y validación de la identidad que busca su marca con el conglomerado indígena y mostrarlo como caudillo. Arce quiere mostrar efectividad, quieren hacer de la marca ‘súper luchito’, cuando era ministro, la marca de un presidente eficiente (…). Arce es un tecnócrata neoliberal, fue parte de la estructura del Banco Central. Empieza su carrera en la administración pública hace años y por eso lo mejor que puede hacer es vender cifras”, explicó. Farjardo sostuvo que el entorno de Arce es gente con perfil técnico. El analista y consultor político Carlos Cordero dijo que la actual gestión gubernamental en su comunicación toca temas puntuales y se concentra más en las ciudades para ganar a las clases medias. Resaltó que el actual jefe de gobierno tiene mayor posibilidad de ganar una reelección por tener a su disposición el aparato estatal. “Arce quiere mostrar eficiencia administrativa. Arce tiene mayor posibilidad de consolidar su imagen para una posible reelección, porque tiene a su favor el aparato estatal. Ahora, el que tiene el poder real es Luis Arce y el que tiene las aspiraciones y expectativas es Evo Morales. Arce muestra que quiere ser un líder más democrático, en cambio Morales quiere volver al poder y tiene una visión más autoritaria”, sostuvo. Para Cordero, estos hechos muestran la pugna al interior del MAS en la candidatura presidencial para las elecciones de 2025, lo que evidencia que el gobernante se perfila como un candidato de la renovación generacional del masismo. El politólogo Orlando Peralta hizo hincapié en que la comunicación política de Morales y Arce tiene una similitud, que es la de enarbolar sus imágenes. Esto, debido a que actualmente la figura de Arce no solo aparece en los spots y las gigantografías, también en las oficinas gubernamentales. “Evo usaba más el simbolismo con un discurso que empatizaba más con los indígenas y los obreros, cosa que Arce no puede hacerlo, pero explota su imagen de economista y de ser supuestamente el responsable de la bonanza económica. Pero ambos usan su imagen como valor propagandístico, es como una continuidad en la estrategia de vender la imagen del gobernante”, resaltó. El analista político Marcelo Arequipa coincidió en el aspecto de que el jefe de Estado se muestra en la comunicación institucional como un gestor público eficiente. Sin embargo, puntualizó que ello no significa que esté apuntando a una reelección para 2025.

Evo Morales, líder del Movimiento Al Socialismo, da un discurso.

Foto: Twitter Evo Morales “La comunicación del exprediente Evo Morales era mucho más politizada y menos de gestión pública. En cambio, el sello de la comunicación del presidente Arce es al revés, es mucho menos politizada y mucho más de gestión pública. El presidente Arce, en su comunicación con la población, muestra a alguien que hace gestión pública y eso no necesariamente debe ser visto como campaña electoral”, manifestó. Evo, ¿mejor presidente? El excanciller y actual estratega de campaña Ronald MacLean comentó que hay algunos sectores que consideran que Morales fue mejor presidente de lo que es ahora Arce. Esto, puesto que el primer mandatario no tuvo acercamientos con los empresarios, lo cual muestra que no tiene una visión pragmática, lo que lo diferencia de Morales. “Algunas personas opinan que Evo Morales era un mejor presidente porque tomaba decisiones y tenía poder propio. Aparentemente el caso de Arce es distinto, es un socialista de libro, no tiene una base social propia. A Evo Morales lo consideran más práctico porque se reunía con la gente y tomaba decisiones, era pragmático. Arce no se ha reunido con el sector privado”, puntualizó. Con referencia a las estrategias comunicacionales, MacLean afirmó que Morales tiene un discurso más sencillo, que empatiza con las clases populares y su propaganda es de esa manera. En cambio, la comunicación tecnócrata de Arce, en la cual muestra cifras, en una campaña es menos efectiva. Cordero: Arce usa aliados “como fichas de ajedrez” El politólogo Carlos Cordero señaló que como estrategia comunicacional el presidente Luis Arce hace apariciones que derivan en discursos políticos a su favor. Resaltó que usa a sus aliados “como fichas de ajedrez” para impulsar su imagen de gestor. “Arce hace apariciones públicas que tienen un efecto político, reunirse con Eva Copa y que Eva Copa haga declaraciones pidiendo una renovación generacional. Luis Arce no se contamina con eso, pero sí su aliada (…) Arce elige los espacios donde va a hablar y a los aliados en esta fortaleza de su posible candidatura”, declaró Cordero. Precisamente, muestras de esos hechos son las declaraciones de la alcaldesa de El Alto. En una primera ocasión, señaló que el jefe de Estado ganó en la urbe alteña con más de 70% de votos y que eso se hará respetar. Luego, acusó a Evo Morales de dividir al MAS y que los actuales gobernantes son la renovación del MAS. El exsenador Omar Aguilar, colaborador de Copa, en varias entrevistas que tuvo aseveró que encuestas muestran que entre Morales y Arce el actual presidente tiene mayor posibilidad de garantizar una victoria en el MAS en las elecciones generales del 2025. Por lo tanto, el jefe de Estado debe pensar en ir a una reelección. El experto indicó que estas acciones también evidencian que el jefe de Estado y su entorno lo perfilan como un potencial candidato para ir a la reelección en los próximos comicios.