Hacinamiento ahoga la maternidad; en una sala para 6 caben hasta 18 neonatos





04/04/2022 - 08:04:53

El Deber.- Tres recién nacidos compartiendo una servocuna, otras cunas con dos y tres neonatos bajo intubación, ese es el cuadro que se vive en la sala de recién nacidos de la maternidad Percy Boland que adolece la saturación de sus espacios de terapia intensiva. Las gestiones para derivar pacientes al sistema público no han sido suficientes para aliviar el hacinamiento porque los otros hospitales carecen de espacios con incubadoras. La sala de recién nacidos tiene capacidad para seis bebés, pero ante la falta de espacio acomodan hasta 18 neonatos. Se trata de un área de tránsito, donde los recién nacidos deben recibir los primeros auxilios antes de ser derivados hasta las salas de neonatología. Deberían estar allí solo hasta dos horas, pero la mayoría permanece por un largo tiempo e, incluso, varios se quedan hasta que son dados de alta, ya que las 54 camas de neonatología casi siempre están ocupadas. El martes, además de los bebés que compartían servocunas, había tres intubados y uno con oxígeno. “Siendo una sala de tránsito estos bebés no deberían estar ahí, pero no hay dónde derivarlos”, manifestó el director de la maternidad, Mario Herbas. Agregó que la situación no ha cambiado desde la semana pasada cuando el personal del maternológico pidió el auxilio de las autoridades ante el riesgo de que los bebés contraigan infecciones por el hacinamiento. “Seguimos en una situación crítica porque no se ha solucionado prácticamente nada, estamos como antes”, agregó Herbas. Señaló que, en la búsqueda de espacios, el pasado lunes acompañó personalmente al equipo de referencia y contrarreferencia a visitar algunos hospitales de segundo nivel, donde constataron que la mayoría de estos centros no cuentan con unidades neonatales para pacientes críticos, que es lo que están precisando. “En el hospital El Bajío nos consiguieron dos espacios, pero de servocunas y no así no de terapia neonatal, mientras que el hospital Villa Primero de Mayo disponía de un espacio para terapia”, señaló Herbas.



En el recorrido se verificó que incluso en el segundo nivel hay problemas de saturación. En el hospital Villa Primero de Mayo, de las 12 incubadoras que cuenta, ocho estaban ocupadas y tres se encontraban en mal estado, por lo que solo quedaba una libre, que fue ocupada por un bebé derivado del maternológico. La verificación se hizo luego que el Gobierno Municipal ofreció espacios en las áreas de neonatología de los hospitales de segundo nivel, que están bajo su tuición, como el de la Villa Primero de Mayo, Francés y Plan 3.000. Herbas explicó que, de las 54 camas del servicio de neonatología del maternológico, 17 son de terapia intensiva, 18 de cuidados intermedios y el resto de cuidados mínimos neonatales y prealtas, pero insiste en que estos espacios siempre están ocupados porque el maternológico es único hospital de tercer nivel donde se atienden a mujeres con embarazos de alto riesgo, derivadas del primer y segundo nivel. Diariamente se asiste entre 15 y 20 partos, la mayoría a través de cesáreas, y muchos de los recién nacidos requieren de incubadoras. “Ahora tenemos tres pacientes para operar que probablemente necesiten incubadoras, ¿qué hacemos con esos niños si en otros hospitales no hay terapia neonatal?, cuestionó el director. Señala que lo que podría aliviar la situación es que se renueve el convenio por parte del Ministerio de Salud con clínicas privadas para la derivación de pacientes cubiertos con el Sistema Único de Salud (SUS), el mismo que feneció a finales de 2021, lo que vino a complicar el problema de saturación. “Necesitamos que se reactiven los convenios con esas clínicas porque en el sistema público no hay espacios”, reitera. Agregó que, debido a la emergencia que está atravesando la maternidad, se intentó habilitar cinco incubadoras que tiene el maternológico listas para funcionar, pero se vieron imposibilitados por la falta de personal de enfermería. Son entre 16 y 18 licenciadas de enfermería las que necesitan de manera urgente para habilitar estos espacios y garantizar el personal para los distintos turnos. Sobre la situación del maternológico, el secretario municipal de Salud, Roberto Vargas, señaló que se disponen de 54 camas de neonatología en los hospitales de segundo nivel, aunque no especificó cuántas de estas corresponden a terapia intensiva. Manifestó que coordina con el director de la maternidad sobre los espacios que requieren. Por otro lado, anunció que en esta semana el hospital de la Pampa de la Isla tendrá atención de Pediatría y Neonatología, con 12 y ocho camas, respectivamente, pues se han contratado 64 funcionarios para esas y otras áreas de servicio. Necesidad El secretario de Desarrollo Humano y Salud de la Gobernación, Fernando Pacheco, exhortó al Gobierno nacional a firmar el convenio del SUS con clínicas privadas para que estas brinden atención a los neonatos y se pueda aliviar la situación de la maternidad. “Hay un convenio que nos ayudaba a soportar esta necesidad del departamento y, hasta la fecha, no se han firmado. Toda esta dejadez tenemos que hacerla pública, porque no nos vamos a estar ‘chupando’ (una) responsabilidad que no nos corresponde como Gobernación; pero sí es nuestra responsabilidad hacer conocer a la población dónde está el problema”, declaró Pacheco. Según datos oficiales, Santa Cruz necesitan 80 espacios para terapia intensiva neonatal, puesto que la recomendación es uno por cada 1.000 nacidos. En el departamento nacen alrededor de 80.000 criaturas al año. La maternidad dispone de 17 espacios, el hospital Mario Ortiz posee ocho y el Japonés, cuatro. Es decir, que existen 34 espacios de terapia intensiva neonatal, lo que no cubre ni la mitad de lo que se requiere, según datos de la Gobernación. Esta semana Pacheco se trasladó a la sede de Gobierno para hacer la debida representación ante el Gobierno nacional, toda vez que dejó una carta al presidente Luis Arce Catacora para que pueda atender los requerimientos de la maternidad Percy Boland y viabilizar la atención en el hospital Óscar Urenda.



Las autoridades esperan un pronunciamiento del Gobierno nacional sobre estos temas.