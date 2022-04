Rodrigo Chaves ganó la presidencia de Costa Rica con un 52,9 % de los votos





04/04/2022 - 07:38:27

Infobae.- El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica difundió el primer corte del escrutinio: con más del 95% de votos contabilizados, Rodrigo Chaves (Partido Progreso Social Democrático) obtiene un 52,9% y José María Figueres (Partido Liberación Nacional ) un 47,10% “El pueblo ha hablado y siempre seremos respetuosos de esa decisión”, afirmó Figueres al asumir la derrota. “Felicito a Rodrigo Chaves y le deseo lo mejor”, agregó. Rodrigo Chaves se convierte así en el presidente número 49 en la historia de Costa Rica y asumirá el poder el próximo 8 de mayo para un período de 4 años, en sustitución de Carlos Alvarado, del centroizquierdista Partido Acción CiudadanaLos datos del TSE añaden que el abstencionismo se ubicó en el 42,8%. “Este no es un momento para festejar sino es un enorme reto”, dijo Chaves ensu discurso de victoria, tras conocer los resultados electorales. “Envío mi reconocimiento a don José María Figueres y a todas las personas que votaron por él”, al tiempo que le pidió trabajar juntos para hacer posible los proyectos que su cotendor denominó como el “milagro costarrisense” el cual era su proyecto de campaña. “Esta misma noche guardemos las banderas partidarias que pueden dividirnos”, pidió el presidente electo ante sus seguidores. “El abstencionismo que hoy atravesamos se ha convertido en el partido político más grande de Costa Rica”, lamentó Chaves en su discurso, luego de que se conociera que más del 42% de los costarricenses convocados a votar, no asistieran a las elecciones. Chaves, economista de profesión, ha propuesto reducir el tamaño del Estado, reducir cargas sociales y trabas a la inversión y emprendimiento, pero su mensaje se ha concentrado en prometer una lucha frontal contra la corrupción de la que culpa a los partidos tradicionales como el Partido Liberación Nacional (PLN), al que pertenece su rival. “Todo empieza por acelerar nuestra economía para generar empleos, atraer inversiones, consolidar nuevas empresas y fortalecer nuestras exportaciones. Usted tiene nuestra promesa: vamos a terminar, de una vez por todas, con la tramitomanía, las trabas e intervenciones excesivas del Estado y los costos abusivos. ¡Los dejaremos trabajar, sin estorbar!”, prometió Chaves en su plan de gobierno. El economista prometió en la campaña trabajar para que Costa Rica sea el “país más feliz del mundo”, luchar contra la corrupción y gobernar para los sectores más pobres. Rodrigo Chaves El presidente elcto, de 60 años, del emergente Partido Progreso Social Democrático (PPSD), tiene un doctorado en Economía por la Universidad de Ohio, en Estados Unidos y recibió una beca de la Universidad de Harvard para estudiar temas de pobreza en Asia. Fue ministro de Hacienda de Costa Rica durante el actual gobierno de Carlos Alvarado por un periodo de seis meses tras el cual Alvarado le pidió la renuncia en mayo de 2020 por “diferencias irreconciliables”. Trabajó para el Banco Mundial durante casi 30 años, y llegó a ser nombrado director de la oficina del Banco Mundial en Indonesia. Dos trabajadoras del Banco Mundial denunciaron a Chaves por “insinuaciones sexuales” y un “patrón de comportamiento inapropiado no deseado” que el candidato ha asegurado son “chismes y mentiras”. Negó también que esa haya sido la razón de su renuncia en el organismo mundial. Según publicó The Wall Street Journal en octubre de 2021, una investigación un tribunal administrativo del Banco Mundial registra testimonios que describen a Chaves como un “conocido acosador” y que existe “un patrón documentado de hostigamiento que duró al menos cuatro años e involucró a seis mujeres”. Aunque este tema se convirtió en el principal flanco de ataque de sus rivales y organismos civiles, no hizo mella en la mayoría de los costarricenses que lo votaron presidente. El lema de campaña de Chavez fue #MeComoLaBronca, una frase que los costarricenses usan como “enfrento los problemas”.