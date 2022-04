Potosí: Hay al menos 5 irregularidades en los 4 contratos adjudicados a Estefals por Bs 23 MM





04/04/2022 - 07:27:40

Página Siete.- Hay al menos cinco irregularidades en los cuatro contratos adjudicados por la Gobernación de Potosí a la empresa Estefals Logistics, proveedora de las 41 ambulancias “fantasmas”. Dicha firma se adjudicó 23,2 millones de bolivianos en cuatro adquisiciones concretadas entre el 26 de noviembre y el 24 de diciembre de 2021. Según la revisión del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), las comisiones de evaluación de los procesos dejaron pasar por alto varios requisitos, como la falta de número de identificación tributaria (NIT), la falta de experiencia certificada y la falta de predios propios; además de las direcciones inexactas y la no entrega de los bienes. Aunque el ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que todas las compras fueron dejadas sin efecto, en el Sicoes aún figuran como contratadas. Sólo en un caso se adjuntó la anulación. “Como entidad cívica hicimos la denuncia por las 41 ambulancias y hemos ampliado por dos camionetas y una vagoneta. Son los casos que tenemos conocimiento hasta ahora”, indicó la presidenta del Comité Cívico de Potosí (Comcipo), Roxana Graz. Señalo que desde el ente cívico se realiza el seguimiento, pero que ahora corresponde a la Fiscalía hacer las investigaciones. Espera celeridad en el caso. Pagina Siete llamó de forma insistente al gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, para conocer la situación del resto de vehículos adquiridos (siete en total), pero la autoridad no respondió. También se le dejó mensajes vía WhatsApp, los que dejó en visto. Primero las ambulancias De acuerdo con la documentación publicada en el Sicoes, de los cuatro contratos suscritos con Estefals Logistics, el de las 41 ambulancias (Cuce: 21-0905-00-1190734-0-E) fue el primero. La firma de la polémica adjudicación data del 26 de noviembre de 2021. En este caso, al momento hay varios investigados pero ningún imputado. Se advirtió demasiada permisividad en los requisitos, para direccionar la adjudicación. El monto del contrato es de 20,5 millones de bolivianos. Para obtenerlo, la proveedora presentó un NIT de otra empresa y una dirección que no coincide con la registrada en Fundempresa. Aunque no tenía predios para el mantenimiento de las ambulancias, ni sucursales acondicionadas en Potosí, como se especificaba en la convocatoria, la comisión evaluadora aseguró que la empresa cumplía con estas condiciones. La adjudicación directa fue justificada con la Ley 602 y el DS 4245 para contrataciones en desastres y emergencias. Asimismo, una segunda comisión dedicada a la recepción de los bienes (conformada por Jorge Velarde T., Alberto Aguirre M., David Pozo M., Walter Morales S. y Efraín Quispe C.) certificó una supuesta entrega de las ambulancias inexistentes en el país. Esto fue certificado en el acta del 31 de diciembre de 2021. Solo los primeros tres funcionarios de la lista firmaron el documento. Aunque el contrato se firmó el 26 de noviembre, el proceso no fue publicado en el Sicoes hasta el 31 de diciembre, cuando se firmó el acta de recepción que, cabe aclarar, se rubricó a las 17:30 de ese mismo día. Seis vehículos más Pese a las irregularidades, en ese lapso la empresa se hizo de otros tres contratos. El segundo data del 13 de diciembre de 2021. Con el Cuce: 21-0905-00-1177177-1-1, la adjudicación fue de 689.040 bolivianos por la “Adquisición de (2) vehículos para el fortalecimiento de la Felcv, dependiente del Comando Departamental de Policía de Potosí”. La convocatoria fue publicada en el Sicoes el 16 de noviembre y, según el informe de la comisión evaluadora (firmado el 26 de noviembre de 2021), no hubo otro proponente más que la firma unipersonal Estefal Logistics. Ofertó dos camionetas Toyota 4 por 4 por el monto de 344.520 bolivianos, cada una. Asimismo, la comisión dejó en blanco el punto referido a la experiencia necesaria de dos años que debe tener la empresa, ya que esta se había creado apenas tres meses antes del contrato con un capital de 100 mil bolivianos. En el documento ya no se hace referencia al NIT. Además, se registra como dirección la calle Villanueva 2655 de Barrio Lindo de El Alto, que no coincide ni con la registrada en Fundempresa ni con la dada para la adjudicación de las ambulancias. El acta de recepción data del 28 de diciembre y afirma que los bienes cumplen con todas las especificaciones. El tercer contrato fue firmado el 22 de diciembre de 2021, la convocatoria fue publicada el 5 de noviembre. El objeto de la compra con Cuce: 21-0905-00-1174414-1-1 es “Adquisición de (4) vehículos para el fortalecimiento de Seguridad Ciudadana”. Según las especificaciones, se trata de tres camionetas y una vagoneta. El monto asciende a 1.327.325 bolivianos.Una vez más, según el informe de evaluación del 1 de diciembre de 2021, la empresa observada fue la única proponente. En su oferta detalló que en 15 días podía entregar tres camionetas doble cabina, por 344.520 bolivianos cada una, y un vehículo tipo vagoneta por 293.895. En esta ocasión ya no se tomó en cuenta la evaluación de la experiencia. Para formalizar el contrato la empresa presentó su dirección real y un número celular que está desactivado. Presentó dos NIT, uno propio y otro que corresponde a una constructora. Pese a que no se evaluó la experiencia, se afirma que hay una certificación de ésta. La recepción de los coches se hizo, según el acta, el 30 de diciembre de 2021. Aunque se conoce que la proveedora no contaba con un taller de mantenimiento, la comisión afirmó que la empresa cumple con infraestructura propia y un stock de repuestos para tres años. Un auto para la Gobernación El cuarto contrato, con Cuce: 21-0905-00-1178122-2-1, tiene por objeto la “Adquisición de un vehículo tipo vagoneta para el Gobierno Autonomo Departamental de Potosí” y data del 24 de diciembre de 2021. Este motorizado era para uso exclusivo del despacho del gobernador. El costo ofertado por Estefals Logistics fue de 661.130 bolivianos. Por cuarta vez era la única empresa proponente y prometía entregar el coche en cinco días, es decir el 29 de diciembre. El contrato que fue firmado por el gobernador, no detalla el NIT ni la dirección exacta. La evaluación, a diferencia de los otros casos, se hizo en su primera etapa en un sesión reservada y no pública. Es el único caso que tiene una resolución de contrato por incumplimiento injustificado del plazo de entrega. El documento data del 19 de enero de 2022, pero fue legalizado ante notario el 11 de marzo, cuando ya había alcanzado a varios funcionarios investigados. El 14 de marzo se ejecutó la boleta de garantía. La Gobernación potosina pagó Bs 302.565 por show de dos grupos y 55 mil para una Miss

En la revisión del Sicoes, se advirtió varios contratos de la Gobernación de Potosí por servicios artísticos. Si bien no presentan irregularidades, llama la atención la falta de detalle del tipo de trabajo y algunos montos. En dos contratos por servicios artísticos, de 60 minutos cada uno, para el Festival Internacional de la Cultura de Potosí 2021 se pagó 302.565 bolivianos. El primero fue firmado con el reconocido grupo Los Kjarkas. Por una hora de música en vivo (el 23 de noviembre de 2021) se le pagó 147.565 bolivianos. El monto casi triplica al que Ministerio de Culturas pagó al mismo grupo por su participación en el Festival de Bandas 2022, aunque no se especifica el tiempo del show. Pero también es menor a la tarifa cancelada por la Alcaldía de El Alto, que pagó a Los Kjarkas 202.125 bolivianos por 75 minutos de espectáculo en la verbena alteña. El segundo contrato fue firmado con el grupo Kala Marka, que cobró 155 mil bolivianos por una presentación de una hora. Son 30.000 bolivianos más de lo que recibió un mes antes por participar en la Feria Nacional de Camélidos en Potosí. Ambos grupos renombrados, durante la gestión del Pablo Groux como ministro de Culturas, recibieron decenas de contratos por sumas iguales o mayores de forma recurrente. Fueron menos cuando la siguiente titular de Culturas Wilma Alanoca tomó la decisión de manejar con austeridad los contratos artísticos y dar prioridad, apoyo y promoción a nuevas agrupaciones o a las ganadoras de los concursos Eduardo Avaroa. Cabe resaltar que cada artista tiene la libertad de fijar su propia tarifa. En el caso de otros grupos que participaron del mismo festival los pagos fueron menores. A Savia Andina se le pagó 30.000 bolivianos, según el Sicoes; mientras que a la Orquesta Filarmónica de Bolivia se le canceló 43.000 bolivianos. El invitado internacional, vocalista de los Iracundos, cobró 31.000 bolivianos. Trabajo para una Miss Otro de los contratos encontrados es el de la Señorita Potosí, Macarena Castillo, quien fue contratada por la Gobernación potosina como la Embajadora de Turismo, Cultura y Belleza del departamento. El acuerdo laboral, firmado el 8 de noviembre de 2021, no especifica en cuántas actividades participó ni el tipo de trabajo que realizó. Según los documentos, el pago fue de 55.680 bolivianos cancelados en tres partes, cada 15 días calendario. Esto se debió hacer previa entrega del informe de las actividades en las que participó la embajadora y de las publicaciones hechas en sus redes sociales. El acta de conformidad de sus servicios se firmó el 30 de diciembre de 2021 y no detalla los trabajos realizados. Página Siete intentó contactarse con la reina de belleza, pero no tuvo respuestas. En una entrevista con el medio local Kollasuyo Digital, en enero pasado, la Señorita Potosí, quien logró la corona de Miss Bolivia Internacional, agradeció el apoyo de la Gobernación. Indicó que la entidad le dio un trabajo para financiar su preparación rumbo al certamen Miss Supranacional que se realizará en Polonia a medio año. Según el medio, la Miss destacó el apoyo que la Gobernación brinda, no solo a ella, sino, también, a deportistas potosinos.



Gobierno prometió investigar corrupción Justicia • El ministro de Justicia, Iván Lima, calificó como “un grave caso de corrupción” la compra presuntamente irregular de 41 ambulancias en la Gobernación de Potosí. Sin embargo, no denunció al gobernador Jhonny Mamani y dejó su situación en manos de la justicia.

Responsabilidad • “El pueblo debe estar tranquilo, no se ha gastado un boliviano, el proceso de contratación está anulado. Vamos a encontrar a los responsables de haber llevado mal el procedimiento, pero con el debido proceso. El gobernador ha abierto las puertas a la investigación”, dijo la autoridad ministerial.

Asamblea • Parlamentarios del MAS señalaron que el gobernador potosino cometió corrupción y por ello debe pagar las consecuencias.

Senador • El senador oficialista Félix Ajpi manifestó que el Ministerio Público, la Contraloría y el procurador general del Estado deben tomar cartas. “Nosotros vamos a exigir que se actúe de acuerdo a ley. No podemos disculpar ni pasar por alto lo evidente”, afirmó el legislador.

Oposición • El diputado por Comunidad Ciudadana Alejandro Reyes denunció que el MAS protege al gobernador. “Fue una invitación completamente ilegal, esto debe ser investigado y se debe sancionar a los responsables de esta importación chuta. Nuestra bancada de Potosí trabaja en la investigación para que esto se aclare y no se vuelva a repetir. El gobernador cree que por tener el respaldo de Evo Morales puede malgastar los dineros del Estado y hacer lo que le dé la gana”, dijo.

Justicia • En enero, pese a las denuncias y las pruebas, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, aseveró que no existían elementos para iniciar una investigación de oficio. “De acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, damos inicio ante una denuncia, un informe policial o una noticia fehaciente”, sostuvo. Las 5 irregularidades Las anomalías fueron percibidas por las comisiones evaluadoras pero no recibieron mayor atención. En los cuatro procesos Estefal Logistics fue la única empresa proponente.

Jurista muestra el NIT que se uso en el caso ambulancias.

Foto: Captura de video /Juan Kolla 1 El NIT es una de las primeras irregularidades. En el contrato de las 41 ambulancias, Estefals presentó el NIT 10531005017 de otra empresa. La Gobernación aceptó que sea un tercero, ajeno al acuerdo entre partes, el que emita la factura, un hecho punible por ley. El NIT 9168890019 de Estefals fue abierto el 31 de agosto del 2021, pero tenía como actividad principal la venta de vehículos, es decir que no podía vender ambulancias. En el segundo y cuarto contrato ya no indicó un NIT, mientras que en el tercero presentó el NIT de una empresa de construcción. 2 Otra de las alteraciones que llama la atención es la de la dirección de la empresa. En los cuatro contratos se registró cuatro direcciones inexactas que no coincidían con ubicación reportada en Fundempresa para la obtención de la matrícula comercial: “avenida Estructurante y avenida Oropeza, Zona 3 de Mayo, número 2775, edificio sin nombre, piso sin número y oficina sin número”. 3 Para adjudicarse los contratos, al empresa manifestó que tenía oficinas en el país y sucursales en Potosí para dar mantenimiento a los vehículos. En todos los contratos la comisión evaluadora afirmó que tenía infraestructura propia y que corroboró que estuviera en Potosí, aunque no era cierto. 4 La experiencia de la empresa en la venta de vehículos fue calificada con un cero en el primer contrato, para el resto se evitó calificar este punto. La empresa no contaba con experiencia porque se había creado apenas tres meses antes de las adjudicaciones. 5 La entrega de los bienes se incumplió en el primer y cuarto contrato. Mientras que en el último hubo el retraso en la entrega derivó en la anulación de la compra. En el caso de las ambulancias la irregularidad fue mayor: la comisión de recepción firmó un acta de entrega de 41 ambulancias inexistentes.