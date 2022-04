Víctimas de violencia denuncian en las redes sociales a sus agresores





04/04/2022 - 07:21:55

El País.- Ante las falencias en el sistema judicial y una atención deficiente, las víctimas de violencia han comenzado a optar por utilizar las redes sociales para denunciar a sus agresores, que en la mayoría de los casos son sus ex parejas, quienes todavía las amenazan, insultan o burlan las medidas de protección como las órdenes de restricción. Red contra la violencia La representante de la Red Departamental de Lucha contra la Violencia, Magaly Vargas, expresó su preocupación y dijo que las denuncias mediante redes sociales se producen a causa de las falencias en la atención por parte de las instituciones a cargo de la recepción e investigación de denuncias. “Nos preocupa que no haya una respuesta a las mujeres. Hay dificultades en la FELCV, también en la Fiscalía o el SLIM, hay problemas en todos los niveles”, señaló, a tiempo de indicar que esto se comprobó mediante un trabajo de diagnóstico el año pasado evidenciando que en las instituciones no se da una atención apropiada a las víctimas. Uno de los casos es el de Adriana Aguilar, de 23 años, quien el 21 de febrero utilizó su cuenta de Facebook para publicar las fotografías en las que se puede observar las lesiones en su rostro que habían sido causadas por su ex pareja, Carlos Montellano, hace pocos días. En esa oportunidad, además de denunciar a Montellano, la víctima denunció que en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) no se haya tomado su caso. Recién se inició la investigación tras publicarse el hecho en redes sociales. Inmediatamente la denuncia por redes sociales adquirió gran relevancia social, al punto que el caso fue asumido por la Red contra la Trata y Tráfico de Personas. A los pocos días el Ministerio Público emitió la imputación formal y luego de más de un mes, este 1 de abril se instaló la audiencia de medidas cautelares, donde se dictó la detención domiciliaria del sindicado mientras se desarrolla el proceso de investigación en su contra. Otro de los hechos es el de Camila Pacheco, una joven de Padcaya que denunció al hombre que la acosa desde el 2019, quien violó en las últimas semanas la orden de restricción y volvió a acercarse a su familia y amigos, mintiendo y diciendo que ellos antes sostenían una relación amorosa. El caso data desde hace tres años, cuando el sindicado comenzó a perseguirla e incluso interceptarla en el camino a su unidad educativa, cuando era menor de edad y ya no podía ir sola, sino con su padre o un acompañante. Al formalizar la denuncia, los funcionarios de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) y Ministerio Público, en lugar de protegerla la revictimizaron responsabilizándola a ella y a sus padres, a quienes les dijeron que deberían prohibir que la joven publique fotografías en sus redes sociales si quieren evitar este tipo de hechos. Una joven de iniciales N.S.B. utilizó sus redes sociales para exponer a un sujeto identificado como Ariel Dulcardo Guzmán Ortiz, debido a que este sujeto llevaría meses acosándola, enviándole mensajes que tienen desde piropos hasta textos de contenido sexual, a pesar de tratarse de una persona mayor que la víctima. Esta joven utilizó su cuenta de Facebook para exponer a este hombre de más de 40 años, publicando las capturas de pantalla en las que se puede observar los mensajes que le envía desde hace casi dos años, en los que pasaba de intentar hacerse su amigo hasta que le propone tener relaciones sexuales, y ante la negativa, la insultó en más de una ocasión. Finalmente, está el caso de Cristina Méndez, quien uso su Facebook para denunciar que no encontró en el sistema de justicia una respuesta pronta e incluso la revictimizaron cuando su agresor, a quien identifica como Antonio Q.B., la golpeó, abusó sexualmente e incluso amenazó con arma de fuego. Tarija registra más de un caso de violencia al día De acuerdo al último reporte del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) de Cercado, se tiene un total de 141 denuncias de violencia reportadas hasta el 23 de marzo, lo que significa que diariamente existe al menos una o dos mujeres que reportan haber sido víctimas de algún tipo de agresión. En cuanto a los tipos de casos, la mayoría tiene relación con hechos de violencia física y psicológica que son propinados casi siempre por personas con quienes la víctima tiene o tuvo una relación cercana, ya sea amorosa o familiar.