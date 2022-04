Comisión legislativa observa 141 casos de violación y feminicidio, la mayoría está en el eje central





04/04/2022 - 07:19:30

ABI.- Hasta el momento, la Comisión de Revisión tiene observados 141 casos de violación y feminicidio, de los cuales la mayoría se encuentran en el eje central, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, informó este domingo la ministra de la Presidencia, María Nela Prada. En contacto con Bolivia Tv, la autoridad gubernamental indicó que la Comisión efectuó la revisión de casos de violación y feminicidio en tres etapas, en las que se identificó casos observados y no observados. “Dentro de los casos observados tenemos un total de 141 casos observados, ya identificados”, dijo.



Detalló que por departamentos, la mayor cantidad de casos de violación y feminicidio observados está en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, seguido de Oruro, Potosí, Tarija, Chuquisaca, Pando y Beni. ¿Qué significa en estas que tienen observación?, hay casos en los que se debe solicitar la orden de captura, que es en lo que se está trabajando en este momento, feminicidas que han sido liberados, que no se encuentran en las cárceles en este momento”, señaló. Indicó que ahora la Comisión, conformada por las autoridades de los tres órganos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de otras entidades del Estado, trabaja en que se encuentre a los feminicidas que fueron puestos en libertad. “En esto es en lo que se está trabajando y lo que se ha determinado como prioridad en la última reunión de la Comisión, haciendo ya todo el cruce de información entre las distintas instituciones que compone la Comisión”, remarcó. La ministra Prada señaló que la Comisión halló varias irregularidades en la revisión de casos, por lo que se dio la tarea de ejecutar y dar resultados a la población boliviana, como los procesos a los jueces corruptos. “Es ahora que se tiene que sentar un precedente, que se debe dar sanciones ejemplificadoras para que justamente no se vuelvan a cometer este tipo de delitos (violaciones y feminicidios)”, enfatizó la autoridad.