Dentro y fuera de prisión: Tráfico de drogas perforó la seguridad policial

03/04/2022

Página Siete.- El negocio de la droga al interior de las cárceles y el microtráfico hacia afuera descubierto nuevamente develó que se ha perforado la seguridad policial, instancia que tiene a su cargo el control interno y externo de los recintos penitenciarios del país, lo que no permite frenar hasta la fecha ese ilícito detrás de rejas, según exautoridades, privados de libertad y autoridades consultadas por Página Siete. “En el penal de Obrajes, una interna (L.C.) fue encontrada en varias oportunidades con papa, así le llaman a la droga ahí, esta interna salía y entraba al penal, y salía como si nada (con permiso judicial)”, relató una privada de libertad. Alguna vez usaron a una persona de la tercera edad para que recoja la droga de San Pedro y la introduzca al penal de Obrajes, en otro momento, se aprovechaban las visitas conyugales para el tráfico de una cárcel a otra, detalló. Los precios de las sustancias controladas varían: el sobre pequeño de marihuana tiene un costo de 10 bolivianos, la papa 20 bolivianos y el cristal 50 bolivianos, en referencia a la cocaína. “¿Por dónde ingresa la droga? por la puerta del penal”, acotó. Cuando hay requisas policiales, las sospechosas se dan modos para esconder la droga, unas veces pasan los paquetes a otras internas, hubo casos en que los sobres se escondían en moños del cabello. Los baños, las duchas o los patios desolados son los espacios usados para el consumo. Lo mismo ocurre en la cárcel de San Pedro de La Paz, la droga es ingresada por la puerta principal y comercializada al interior, incluso hace unos años algunas personas ingresaban en calidad de visitantes, solo para comprar sobres de droga del penal, mencionó el exdirector de Régimen Penitenciario Ramiro Llanos. “La droga entra por la puerta (…) Desde la cárcel circula la droga, desde ahí sale ensobrado, la gente llama y dice: por favor, mi hijo entra con 100 bolivianos a la cárcel, fuma 30 pesos y saca 70 sobres y vende, y después de un tiempo vuelve a entrar a la cárcel, la gente dice hagan algo (ante esta situación). Han cambiado las cosas, en vez de que la gente compre de afuera, están comprando de adentro”, señaló Llanos, haciendo referencia también a algunos datos difundidos en los medios de comunicación. Dijo que no se ha cortado ese ilícito, al contrario, con el paso de los años los casos han aumentado. “La Policía no entra (a diario) al interior de la cárcel (para hacer requisas constantes), solo hace control externo, no hay control interno, hace años ya hemos demostrado eso, es una mentira que la gente crea eso. No entra la Policía a la cárcel (a celdas), sólo hace control externo. Y alguna vez en grupo entran supuestamente para decir que están haciendo algún control”, explicó. Según la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, la Policía tiene a su cargo garantizar la seguridad en las cárceles, la vigilancia, requisar y revisar a los internos y visitas, no permitir el ingreso de armas, ni el consumo de bebidas alcohólicas o sustancias controladas. Sin embargo, la droga pasa por la puerta de las cárceles, donde los policías supuestamente hacen los controles y revisiones. De acuerdo con la versión de privados de libertad, los narcotraficantes usan a ancianos, mujeres e incluso niños para meter la droga, escondida en zapatillas, alimentos u otros objetos. El martes, la Policía hizo una requisa en el sector Chonchocorito de San Pedro y halló drogas, armas blancas y celulares, entre otros artefactos de uso prohibido. “Se ha secuestrado 664 gramos de cocaína a un privado de libertad”, señaló el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias. “Se dan los modos, las familias, las visitas, a través de los alimentos, acá se puede ver en los alimentos, en los yogurts (la droga camuflada)”, detalló. Dijo que en estos días se activó una serie de requisas generales y selectivas en Palmasola de Santa Cruz, San Pedro de Oruro y San Pedro de La Paz con la finalidad de desarticular grupos de poder y evitar el tráfico de drogas. En la cárcel de Oruro se encontró marihuana y cocaína, celulares, armas blancas y otros objetos. Sin embargo, el caso más grave que dio paso a las requisas, fue el hallazgo de una “feria de la droga” que funcionaba al interior de Palmasola, según videos difundidos por un medio televisivo; los reos ofrecían las sustancias en pequeños sobres de papel y estaban acomodados en mesas, en los pasillos del penal, cual si fuese una feria. Un buen negocio El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) José Ormachea refirió que el microtráfico de droga en las cárceles continúa año tras año y no se pone un freno, porque a alguien le conviene que siga ese negocio. Responsabilizó al Ministerio de Gobierno, instancia que a través de Régimen Penitenciario y la Policía tiene tuición sobre los controles, de permitir que sigan esos ilícitos. “Por qué no lo hacen, quién sabe, tal vez a quienes definen como directores de Régimen Penitenciario se beneficiarán de estos negocios que se denuncian de narcotráfico al interior de las cárceles (…) Si no cambia esta situación es porque alguien está lucrando de aquello”, mencionó. La senadora de Creemos Centa Rek dijo que la expansión del microtráfico es un problema alarmante. “La información que hay del microtráfico y del tráfico interno en Bolivia es gravísima, incluso cárceles, escuelas, colegios y centros de diversión de jóvenes”, aseveró. Los legisladores ven que la seguridad policial es muy permisible y por eso sigue la corrupción, sobornos y otros ilícitos. Sospechan que siguen operando redes entre privados de libertad, policías e incluso autoridades.