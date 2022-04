Analista: La oposición debería despertar y concertar nombre del nuevo Defensor





03/04/2022 - 17:06:06

Erbol.- El analista político cruceño Luis Alberto Ruiz sugirió a la oposición política en la Asamblea Legislativa “despertar, proponer y concertar” un nombre del nuevo Defensor del Pueblo que tenga dos pilares fundamentales para recuperar la institucionalidad: independencia política y transparencia jurídica. Ruiz observa una oposición sin rumbo y sin capacidad de luchar para que la entidad vuelva a ser defensora del pueblo tal como fueron Ana María Romero, Waldo Albarracín y Rolando Villena, porque los que llegaron después hicieron pedazos la credibilidad institucional. Plantea también que el MAS tenga la apertura de escuchar a la bancada minoritaria en el entendido que está internacionalmente definido y probado que quien viola los derechos humanos es el Estado a través del gobierno y no así particulares. Sostuvo que los políticos deben recuperar el concepto de democracia de las minorías que se implementó en el gobierno del ex presidente Jorge Tuto Quiroga, cuando era vicepresidente de la República y se designó a la primera Defensora del Pueblo Ana María Romero de Campero sugerida y apoyada por la minoría democrática en esos momentos que era el MNR y otros partidos, entre ellos el MAS. “Estamos hablando del concepto de una democracia muy avanzada que ya nació con la primera Defensora. Yo creo que el presidente Arce y sus parlamentarios tienen la oportunidad de reinventar esa democracia que estamos soñando todos los bolivianos y que el MAS tenga la capacidad de proponer a una persona que no sea militante ni allegada al gobierno”, manifestó. Dijo que cuando se eligió a Ana María Romero, el MNR nunca se imaginó que la misma Defensora a la que había apoyado, fuera la que posteriormente siente en el banquillo del acusado al jefe de ese partido y presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, aunque luego haya sido senadora por el MAS. Manifestó que ese era un logro importante y no la “pobreza intelectual y política de pequeños triunfos” que celebró el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana Carlos Alarcón “haciendo gala de su falta de rumbo y visión de país, festejando ante los medios por introducir algunos requisitos al reglamento de selección de los candidatos, cuando el fondo del problema es saber proponer y concertar nombres. Afirmó que la presencia de Romero, Albarracín y Villena demuestra que no es cuestión de nombres, sino de elegir a una persona con idoneidad y vocación de enfrentar la violación a los derechos humanos de la mayoría de la población que no está en el gobierno.