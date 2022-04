Ministro alemán de Finanzas: Guerra en Ucrania nos empobrece a todos





03/04/2022 - 10:39:55

DPA.- El ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, cuenta con una "pérdida de bienestar" para los ciudadanos de Alemania como consecuencia de la guerra en Ucrania, indicó en declaraciones publicadas hoy por el dominical "Bild am Sonntag". "La guerra en Ucrania nos empobrece a todos, por ejemplo, porque tenemos que pagar más por la energía importada", indicó Lindner."Esta pérdida de prosperidad tampoco puede ser absorbida por el Estado", agregó. Sin embargo, destacó que el Gobierno federal "amortiguará los mayores impactos". Por lo tanto, detalló, se aligerará la carga de la amplia clase media, se apoyará a los necesitados y se asegurará la existencia de las empresas amenazadas. "Pero como los recursos financieros son limitados, estas medidas solo pueden ser temporales", señaló. "Me preocupa seriamente el desarrollo económico. El crecimiento está bajando, los precios están subiendo", dijo Lindner en relación a la tasa de inflación del 7,3 por ciento registrada en Alemania en marzo. Según el titular de Finanzas, el Gobierno federal está haciendo todo lo posible para evitar el peligro de la denominada estanflación (elevada inflación y economía débil). "A largo plazo, tendremos que sentar nuevas bases para la prosperidad. Alemania debe renovar su modelo de crecimiento de una economía de mercado social y ecológica", consideró. La última vez que la tasa de inflación en territorio alemán fue tan alta fue en el otoño de 1981, cuando los precios del petróleo se dispararon como consecuencia de los efectos de la primera guerra del Golfo. A pesar de las crisis, Lindner quiere volver a cumplir el año que viene con el conocido como freno de la deuda: "Sí. Si no hay una nueva catástrofe, hay que respetar el freno de la deuda". Argumentó que eso es lo que manda la Ley Fundamental (Constitución). "Debemos conseguir normalizar el nivel de deuda antes del final de esta década". Lindner admitió haber tenido que "organizar enormes recursos y aumentar la deuda" para ello y explicó que estaba trabajando para garantizar que el presupuesto ordinario fuera sólido más allá de la pandemia y de la guerra de Ucrania. "Defiendo el freno de la deuda de la Ley Fundamental", agregó.