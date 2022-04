En la boleta pre censal se consultará sobre ocho aspectos de la vida social de los bolivianos





03/04/2022

El Deber.- La boleta pre censal aborda al menos ocho grandes temáticas. Incluyen migración; idioma y cultura; salud, fecundidad y mortalidad; discapacidad o dificultades permanentes; educación; tecnologías de información y comunicación; vivienda, servicios básicos y medio ambiente; además de empleo. El Instituto Nacional de Estadística (INE) decidió que en este censo no se incluirán consultas referidas a la religión, tampoco se tratará la identidad de género. Sobre los asuntos de interés de los colectivos LGBTIQA+, se acordó un registro administrativo a cargo del Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo. En el caso de la pregunta sobre religión, solicitada por el Consejo Nacional Cristiano de las Iglesias Evangélicas de Bolivia, no se incluirá y el INE argumenta que Bolivia es un Estado laico. “La Constitución Política del Estado establece que Bolivia es un estado laico. En ese sentido, la inclusión de una pregunta de pertenencia a una religión en específico estaría en contra de lo que establece la Carta Magna”, afirmó el director del INE, Humberto Arandia. Las comisiones ministeriales trabajan en la elaboración de las preguntas. Por ejemplo, en el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización se decide cómo se planteará la consulta sobre autoidentificación y la inclusión de la clasificación racial ‘mestizo’ dentro de la boleta. Uno de los temas novedosos que incluirá la boleta es el impacto del covid-19 en las tasas de mortalidad. Otro asunto que surge, por su relevancia en la actualidad, es el acceso a la tecnología y la disponibilidad de celulares, computadoras y otros medios, además de la calidad de los servicios existentes en el país. A su vez, el Comité Nacional de la persona con Discapacidad y el Ministerio de Justicia se ocupan de las consultas sobre discapacidad y dificultades permanentes. Mientras el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda trabaja sobre el déficit habitacional. Al momento, el INE informó que la encuesta nacional contará con 34 preguntas, es decir, 15 menos que en el Censo de 2012, en la que hubo 49 cuestionamientos. “Las boletas siguen un parámetro internacional básico, desde el punto de vista temático y de contenido. En este momento no existen grandes diferencias (con la anterior boleta), pero si estamos realizando inclusiones para ver el impacto demográfico del covid-19 y algunas preguntas que tiene que ser mejoradas y esclarecidas para facilitar su tabulación y comprensión por parte de la sociedad en general”, dijo Arandia. Según el director del Centro de Estudios Bolivianos Multidisciplinarios y coordinador de la Ruta del Censo 2022, Mario Galindo, el protocolo internacional recomienda que la boleta censal no debe variar demasiado en relación a la última encuesta para hacer posible una comparación de datos y de las estadísticas. Arandia adelantó que incluir cada pregunta a la boleta le cuesta al Estado unos $us 1,7 millones. También se incrementa el tiempo en el llenado de cada encuesta (aproximadamente 40 minutos por familia) y aumenta el número de encuestadores. La difusión del documento más importante del censo será en mayo. La población podrá conocer las preguntas en su totalidad. Se prevé aplicar encuestas desde julio para probar la boleta, testear su funcionalidad y comprobar si la población comprende las consultas. Luego se harán las modificaciones necesarias. Autoidentificación y mujeres Desde la ciudad de El Alto, la alcaldesa Eva Copa solicitó priorizar la identidad de género, participación de la mujer, pertenencia y auto identificación. “Si bien no son temas tan profundos como algunos lo han mencionado, para nosotros es importante saber cuál es la población que se tiene en nuestra ciudad. En el anterior censo se veía que éramos más migrantes de provincia que hemos ido asentándonos en esta ciudad, ahora nuestra posición sociológica es muy diferente a las de otros”, afirmó la autoridad. Por otro lado, las juntas vecinales alteñas preparan para junio un registro de habitantes para evitar los traslados en el día del censo. Este autocontrol permitirá hacer una comparación de datos con las estadísticas que emita el INE. Capítulos de la boleta De manera preliminar, la boleta pre censal está organizada en ocho capítulos. En 2012, el documento tenía seis secciones. El primer capítulo aborda la ubicación geográfica de la vivienda (A), le siguen las principales características de la vivienda (B), la identificación de hogares (C), las principales características del hogar (D). Los ítems B, C y D denotan la materialidad de los hogares, disponibilidad de bienes y servicios de luz, agua, internet y otros. Luego sigue la sección de emigración internacional (E), la mortalidad (F) y el listado de miembros del hogar (G). El último capítulo describe las principales características de la persona (H) y contempla los componentes dinámicos demográfica (estructura, fecundidad, mortalidad y migración); identificación con las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino (Npioc); ciudadanía; idiomas; salud; dificultades permanentes; características educacionales y económicas. Estos datos ya fueron difundidos por el INE en las ciudades de Tarija, La Paz y Santa Cruz. La institución organizadora del Censo 2022 prevé lanzar en los próximos días una página web para que la población conozca a detalle los avances de cada etapa del proceso censal. Asimismo, se descartó la existencia de una aplicación para celulares móviles. Revisión de la boleta La revisión a detalle de las preguntas y características de la boleta está a cargo del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía Celade - Cepal.

El 15 de marzo el INE también informó que ya se tenía concluida la boleta censal y que la misma fue revisada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).