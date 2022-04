Cinco organizaciones observan el proceso de selección del Defensor





03/04/2022 - 09:17:11

El Deber.- La Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa, encargada del proceso de selección del nuevo Defensor del Pueblo, recibió hasta el viernes seis solicitudes de la sociedad civil como veedores de cada etapa de elección. Sin embargo, solo cinco fueron admitidas y una está observada porque no cuenta con personería jurídica como exige el reglamento. EL DEBER accedió a la lista de solicitudes y constató que al momento se aceptó a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos como veedora, representada por Edgar Salazar, que adjuntó su credencial de personería jurídica. Le sigue la Plataforma 21F a cargo de Rony Juan Melendes. Esta organización no adjuntó los documentos de respaldo, pero fue aceptada en calidad de ciudadanos. La Asociación de Mujeres “Modesta Sanjinés”, representada por Angélica Siles Parrado, presentó su personería jurídica, resolución y testimonio de poder. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos a cargo de Amparo Carvajal entregó su resolución y certificado de personería jurídica, acta de posesión, Número de Identificación Tributaria (NIT) y cédula de identidad. El pedido de Carvajal llegó después de que se reportara que la Asamblea paralela y supuestamente afín al Movimiento Al Socialismo (MAS), dirigida por Edgar Salazar, fue avalada como instancia veedora del proceso de selección. La última organización admitida como veedora es la Fundación “Construir”, a cargo de Susana Saavedra Badani. Esta institución presentó su estatuto de organización, personería jurídica y testimonio de poder. Estas cinco solicitudes fueron admitidas entre el 17 y 30 de marzo. Las organizaciones defensoras de derechos humanos y los ciudadanos aún pueden presentar sus peticiones como observadores del proceso, ya que no existen plazos para adscribirse. La única institución que está observada y en análisis para ser aceptada o no es la Fundación Jubileo, representada por Juan Carlos Núñez, quien presentó su solicitud el 29 de marzo. Esta institución no cuenta con personería jurídica. Por otro lado, está facultada para invitar a organismos internacionales en calidad de observadores del proceso. La etapa de postulaciones para ocupar la Defensoría del Pueblo concluyó el viernes, se presentaron 198 ciudadanos. La Comisión Mixta revisa la documentación. Se anunció que hoy se publicará la nómina de todos los candidatos que hayan pasado el primer filtro. De 198 postulantes, 54 son mujeres y 144 varones. La mayoría son abogados.