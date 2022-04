Contraloría halla 109 observaciones al Organo Judicial que urgen a la reforma





Página Siete.- Un total de 109 observaciones fueron presentadas por la Contraloría General del Estado (CGE) en una supervisión al Órgano Judicial. Falta de transparencia, normas que se contradicen entre sí o falta de fiscalización por parte del Consejo de la Magistratura son sólo algunas de las fallas que la entidad fiscalizadora recomienda enmendar. Página Siete accedió al “Informe de supervisión a la estructura organizacional, los sistemas de planificación, administrativos, financieros, tecnológicos de información y comunicación, control y fiscalización en el Órgano Judicial 2016-2020”. Este Informe N° SP/GP117/S21-G1 comprende el período 2016-2020. El informe aclara que consideró información de las gestiones 2021 y 2022 en los casos en los que era necesario. “La elaboración del informe consideró algunas limitaciones y resistencia en la recopilación de la vasta información de datos estadísticos, bases de datos, documentación administrativa física y digital de varias gestiones, entrevistas, reuniones, encuestas de percepción y otros. Dada la magnitud de este órgano, representó un desafío grande, asumido con la mayor responsabilidad, objetividad y legalidad por parte de esta entidad de control”, dice el documento. Detalla que la entidad solicitó información al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Agroambiental, al Consejo de la Magistratura, la Dirección Administrativa y Financiera, Escuela de Jueces del Estado, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y a la Dirección Nacional de Derechos Reales. El informe asevera que cuenta con datos fidedignos y confiables sobre la situación actual de la justicia en el país. Proceso productivo judicial Toda entidad debe establecer en el marco de sus competencias y atribuciones la ruta crítica óptima para la consecución de sus productos, considerando tiempos de ejecución, presupuesto y capacidad instalada. En este sentido, el Órgano Judicial establece un curso de acción para cada una de las nueve materias (Civil, Comercial, Familiar, Niñez-Adolescencia, Tributaria, Administrativa, Laboral, Anticorrupción y Penal) en la que imparte justicia. Además, asigna personal y presupuesto. En este acápite se analizó si los recursos disponibles optimizan el desempeño. Las observaciones hechas por el ente de control se resumen en 12 incisos. El primero hace referencia a la “obsolescencia en los códigos y códigos de procedimientos”. En cuanto a recursos normativos, actualmente se usa un Código de Comercio de 1977, la Ley General del Trabajo de 1942, el Reglamento a la Ley General del Trabajo de 1943, el Código de Seguridad Social de 1956 y el Reglamento al Código de Seguridad Social de 1959. Pero estas normativas “ya no corresponden a la realidad social del país”. Si bien,existieron diversas modificaciones, “no se tuvo la capacidad” de modificar la normativa principal. Esto generó la creación de una suma de instrumentos jurídicos que no dan una solución -óptima, eficaz, integral e ideal- para tener un solo código para las diferentes materias. Lo anterior lleva a una segunda observación: “la excesiva normativa que modula los códigos y los procedimientos para impartir justicia”. Como ejemplo, cita al Código de Procedimiento Penal de 1999. En la actualidad se tiene un aproximado de seis normas que lo modifican y estas también han sido objeto de cambios. Estas acciones generaron un desorden e incremento desmedido de normas, que se hacen difíciles de seguir u ordenar por la sociedad como parte integral del Estado. Además, impiden la estandarización de los procesos judiciales en materia penal, lo que evita en resultados eficientes y oportunos. “Existen innumerables sentencias constitucionales que sientan línea jurisprudencial para un proceso. A su vez, estas sentencias pueden basarse en otras, así, sucesivamente se van generando modulaciones interminables para las materias jurisdiccionales. Más que aclaraciones o generar un Estado de Derecho, se llega a una burocratización jurídica-procesal”, dice el informe de la supervisión. Otro de los puntos álgidos es la “inexistencia de un Código Procesal Agroambiental”. No se dejó de lado la “inefectividad en la resolución de procesos judiciales” tanto en la jurisdicción ordinaria, como en los tribunales departamentales de Justicia o en la Jurisdicción Agroambiental, entre otros. La carrera judicial La evaluación a postulantes al cargo de jueces se llevó a cabo entre diciembre de 2020 y mayo de 2021. El proceso se dio en medio de denuncias por la elección de algunos aspirantes, que tenían notas bajas y no cumplían con los requisitos. El 21 de febrero de 2022, Página Siete publicó el testimonio de uno de los juristas afectados. Pese a estudiar y aprobar el examen, no pudo acceder al cargo; por que, según denunció, le faltó 15 mil dólares para una supuesta “recomendación”. En 14 incisos el informe observa que hay un “ineficiente” proceso de dotación de personal judicial y apoyo. Indica que existe una discrecionalidad en el establecimiento de criterios para los procesos de selección y dotación de vocales que tienden a vulnerar el principio de transparencia del proceso. Sobre la carrera judicial, el documento califica a ésta como “exigua” y advierte sobre la ineficiencia en el proceso de dotación de jueces para el ingreso a la carrera judicial. Añade que no existen procesos de evaluación permanente sobre el desempeño que tienen los jueces. La sistematización de la información remitida a la CGE sobre la asignación de cargos de juez, número de acefalías y los intervalos de tiempo que demora ser cubierto el cargo, señala que: de un total de 1.005 acefalías; 417 fueron cubiertas en tres meses, 446 hasta 11 meses, 74 en 17 meses, 49 en un periodo máximo de 23 meses y finalmente 19 en un lapso de 47 meses. “En promedio el 59% de las acefalías en jueces, en el periodo 2016 a octubre 2021, requieren más de tres meses para ser cubiertas. Esto denota un ineficiente proceso de dotación de personal judicial”, dice el informe de la Contraloría. Advierte que la carrera judicial debería garantizar la continuidad, ascenso y permanencia de todo el personal, siempre y cuando éste genere un buen desempeño laboral. Pero, de acuerdo a la información recibida, y la normativa existente, esto solo aplica a los jueces. Deja al margen a los otros cargos en labor jurisdiccional, tales como secretarios, auxiliares y vocales. Este grupo de funcionarios alcanza al 64% del total de los trabajadores del Órgano Judicial del país. Respecto al personal administrativo de la Dirección Administrativa y Financiera y del Consejo de la Magistratura, el informe indica que además del ineficiente proceso de dotación de recursos humanos, la inexistencia de la carrera administrativa y de planes operativos individuales, o la falta de los procesos de evaluación del desempeño, existe “un alto porcentaje de desvinculaciones del personal”. El documento alerta que en cuanto a la dotación de vocales de tribunales departamentales de Justicia, se pudo constatar que el Consejo de la Magistratura aprueba reglamentos para cada convocatoria. Reitera que estas acciones tienden a vulnerar el principio de transparencia. Derechos Reales sin control La Constitución Política del Estado apunta al Consejo de la Magistratura como la instancia responsable del control y fiscalización del Órgano Judicial. Según la Ley 025, este ente tiene atribuciones para fiscalizar la administración económica financiera y de todos los bienes de las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y de las jurisdicciones especializadas. También le da tuición de los procesos de control administrativo y financiero al interior de la instancia. En ese contexto, el artículo 213 de la Ley 025 establece que para ejercer el control y fiscalización, el Consejo de la Magistratura contará con el apoyo de una unidad de transparencia. Cabe resaltar que una de las instituciones dependientes del Órgano Judicial, que también tiene serias denuncias de corrupción por parte de la población, es Derechos Reales. El informe de la Contraloría tiene observaciones específicas para esta instancia. Una de sus advertencias esta relacionada a la falta de fiscalización en Derechos Reales, que tiene presencia en todo el país por medio de 291 oficinas. “La Unidad Nacional de Control y Fiscalización y la Unidad Nacional de Auditoría Interna reportan: una auditoría jurídica, cuatro auditorías de gestión financiera y 39 auditorías especiales. Las mismas fueron comparadas con el número de intervenciones y con el total de oficinas de Derechos Reales instaladas en las gestiones 2016 al 2021, a efectos de establecer el grado de cobertura de auditorías”, explica el documento de la CGE. El análisis expone que en un periodo de seis años, el grado de cobertura de control a Derechos Reales que no supera el 15,12%. La cifra baja dramáticamente si se hace una revisión de la fiscalización durante las gestiones 2020 y 2021, cuando el grado de intervenciones alcanzó solo un 1,82% de cobertura. “Se establece que los controles realizados a las oficinas de Derechos Reales tanto por la Dirección Administrativa Financiera (DAF) como por el Consejo de la Magistratura son insuficientes”, afirma el documento. Según la información entregada a la Contraloría, entre 2016 y 2021, el Consejo de la Magistratura realizó solo una auditoría jurídica a nivel nacional en 2019. Las auditorías financieras fueron cuatro: en 2018 y en 2021. Las auditorías especiales hechas por la DAF ascienden a 39, siendo el 2018 la gestión en la que se realizó la mayor cantidad de intervenciones (16). Aunque son más, son insuficientes. El informe hace hincapié en que, a nivel del Órgano Judicial, hay baja percepción del servicio de control y fiscalización. Incongruencias en el Plan Estratégico Institucional Según el informe de la CGE, con el propósito de cumplir con una gestión eficaz, eficiente, económica y efectiva, las políticas de gestión, el Plan Estratégico Institucional 2016-2020, el Plan Operativo Anual y el Presupuesto Anual del Órgano Judicial, deberían formularse técnica y formalmente. Es decir, que los planes deben considerar objetivos, cursos de acción, líneas base y el presupuesto (expresado en términos monetarios), considerando la jurisdicción ordinaria, agroambiental y administrativa del Órgano Judicial a todo nivel. Dichos planes deben estar articulados entre sí y tener concordancia a su interior. Estos productos deben contar con un respaldo jurídico que le otorgue las competencias y atribuciones para ejercerlas. Sin embargo, la revisión de la documentación recibida por la CGE advierte que hay “acciones incorporadas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) sin un marco normativo para su ejecución”. Entre las observaciones hechas esta: la inexistencia de objetivos estratégicos a nivel de impacto y técnicamente formulados en el PEI”. Añade que no hay articulación técnica del Plan Estratégico con el Plan Sectorial de Desarrollo Integral de Justicia ni concordancia al interior del primero. “Además, se verificó la programación de 53 acciones en el PEI, de las cuales siete no cuentan con un presupuesto quinquenal. Por tanto, el presupuesto quinquenal se encuentra incompleto”, afirma el documento. El PEI presenta por una parte un presupuesto quinquenal para nueve acciones del Plan de Desarrollo Económico Social por un monto total de 4.030 millones de bolivianos. Pero por otro lado establece otro presupuesto quinquenal que considera a 37 acciones estratégicas que asciende a un total de 958.455 millones de bolivianos. “Esto evidencia la existencia de una inconsistencia en las estimaciones monetarias presentadas en el PEI”, sostiene el informe realizado por la Contraloría.