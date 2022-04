La semana de Rusia: Matanza y retroceso en Ucrania





02/04/2022 - 16:11:50

VOA.-Cuando el impulso inicial para la conquista de Ucrania ha sido reducido, el presidente ruso, Vladimir Putin, comienza a recalibrarse. Pero con miles de personas muertas y millones de desplazados de sus hogares, cómo y cuándo terminará la guerra puede no ser más claro que cuando lanzó la invasión el pasado 24 de febrero. Estos son algunos de los desarrollos clave en Rusia durante la última semana y algunas de las lecciones a seguir. Ocurrió en 2014, cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, parecía querer dominar una gran parte del sur y el este de Ucrania, pero luego se conformó con apoderarse de Crimea y ayudar a las fuerzas separatistas a tomar partes de dos provincias ucranianas en el rincón del país conocido como el Dombás. Y está sucediendo ahora. Al menos, esa es una explicación razonable para las declaraciones cambiantes de Moscú sobre los objetivos de su guerra no provocada contra Ucrania cinco semanas después de que Putin lanzara una invasión a gran escala. Desde el principio, parecía claro que el principal objetivo de Putin era subyugar a Ucrania expulsando a su gobierno e instalando un régimen títere o, en su defecto, obligándolo a renunciar para siempre a sus aspiraciones en la OTAN y asegurándose de que fuera militarmente devastado, convirtiéndose en un país neutral, y por tanto rápidamente correría el riesgo de convertirse en vasallo de Rusia. Los analistas dicen que Putin esperaba que los militares lograran este objetivo en unos pocos días, pero las señales de que lo que quería le lleve meses e incluso años, ha llevado a sus reiteradas afirmaciones de que Ucrania no tiene derecho a ser una nación independiente. Este hecho, sin embargo, no sucedió. Las fuerzas rusas que se dirigían a Kiev se han atascado en los accesos a la ciudad, incapaces de rodearla. Alrededor de la capital y en otras partes de Ucrania, donde también ha luchado por ganar terreno, el ejército ruso ha sufrido lo que la subsecretaria de Estado de EE. UU., Victoria Nuland, llamó “pérdidas increíbles”. Los reveses han contribuido a la convicción generalizada de que Putin “juzgó muy mal” la situación antes de la invasión, como dijo el 31 de marzo Jeremy Fleming, que dirige la agencia de espionaje electrónico GCHQ de Gran Bretaña. Es una convicción que no hace nada para mitigar la indignación, la angustia y la consternación por la forma en que Rusia ha librado su guerra, bombardeando y asediando ciudades, matando y mutilando a miles de hombres, mujeres y niños, y obligando a millones a abandonar sus hogares y su país. El 25 de marzo, un oficial de alto rango del estado mayor militar ruso anunció abruptamente que la "primera etapa" de lo que Moscú se niega a llamar por su nombre, una guerra, había terminado y que ahora el enfoque se centraría en "liberar" el Dombás. Se trata de que busca asegurarse que no esté bajo el control de Kiev. Presentado como un paso adelante, del éxito al éxito potencial: "el potencial de combate de las fuerzas armadas de Ucrania se ha reducido considerablemente", dijo el oficial. El anuncio, tras los esfuerzos para apoderarse o rodear Kiev y otras ciudades bloqueadas, sonaba mucho más como una desescalada. Esto fue seguido cuatro días después por un anuncio de que el ejército ruso reduciría drásticamente sus actividades militares alrededor de Kiev y la ciudad de Chernihiv, más al norte, muy afectada, alegando que el cambio tenía como objetivo generar confianza y avanzar en las negociaciones con Ucrania. Los bombardeos rusos a las dos ciudades continuaron horas después del anuncio, y existía una profunda preocupación de que estas declaraciones no fueran más que un engaño, una forma de mentir a Ucrania y Occidente sobre los planes militares de Moscú y dar tiempo a las fuerzas rusas para reagruparse. Después de todo, las promesas del Kremlin, ya lucen débiles después de ocho años de falsedades sobre la participación de Moscú en la guerra mortal en Dombás, y se han devaluado más dramáticamente desde la mañana del 24 de febrero, cuando Rusia hizo exactamente lo que numerosos funcionarios rusos dijeron que no harían: invadir Ucrania. Aun así, parece probable que lo que Putin esté haciendo sea reaccionar ante la situación real, el fracaso en la consecución de sus objetivos iniciales, al mismo tiempo que proyecta un serio revés como un paso adelante e intenta dejar sus opciones abiertas lo más posible en lo que se refiere a la guerra en Ucrania. En otras palabras, Putin no obtuvo lo que quería, por lo que está tratando de obtener lo que puede. Pero en esta etapa, no está nada claro de qué se trata. Como se dijo, el objetivo sería establecer un control total sobre las provincias de Donetsk y Luhansk, que juntas son un poco más pequeñas que Croacia. Eso incluye la ciudad portuaria de Mariúpol, en el mar de Azov, que había eludido el avance de los separatistas respaldados por Rusia desde 2014. Pase lo que pase en Mariúpol en las próximas semanas, meses o años, y todavía hay personas atrapadas allí, la ciudad casi arrasada será un símbolo indeleble de la muerte y destrucción que ha causado Putin. Pero Rusia también puede buscar el control a largo plazo sobre el territorio que ahora tiene o está tratando de tomar al oeste de Mariúpol, el llamado "puente terrestre" que conectaría a Rusia con Crimea, que ahora están unidos solo por un puente que Moscú construyó después de apoderarse de la península del Mar Negro. El Kremlin también puede estar observando grandes franjas de territorio al este y al sur de Kiev, incluida potencialmente Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, cuyo destino es otro testimonio de las acciones de Putin, y Kherson, en gran parte controlada por Rusia, en la desembocadura del río Dnipro justo al oeste de Crimea. Dada la forma en que ha ido la guerra hasta ahora, tales ambiciones podrían estar fuera de su alcance, tal como terminó siendo Novorossia en 2014: alrededor de Kharkiv, y en muchos otros lugares, el ejército ruso está luchando. Y como lo hizo en 2014, es probable que Putin ajuste sus objetivos a la realidad de lo que es posible. Pero después del aparente error de cálculo inicial, es posible que tenga un margen de maniobra limitado, ya que necesita calcular lo que es posible en función de los acontecimientos en la guerra en Ucrania y sus repercusiones en Rusia, que ya son enormes y es probable que crezcan, y también son impredecibles. Es extremadamente improbable que Putin se conformara con algo menos que el control de las regiones de Donetsk y Luhansk en su totalidad, incluidas las grandes porciones de las dos provincias que estaban bajo el dominio de Kiev en el momento de la invasión, después de ocho años de guerra que habían conducido a un punto muerto en el Dombás. Además, después de que Putin anunciara el reconocimiento por parte de Rusia de las partes de las regiones en poder de los separatistas respaldados por Rusia como estados independientes el 21 de febrero, quedó claro que la medida tenía la intención de incluir también las partes controladas por el gobierno de las dos provincias. Y una retirada a la línea del frente de la guerra de Dombas sería una derrota obvia para Putin, mientras que afirmar que ha defendido con éxito a sus residentes sería, por escandaloso que suene, a la luz del hecho de que sus fuerzas han matado a miles de gente en Mariúpol y en toda la región, algo que pueda tratar de hacer ver en casa como una victoria. Pero también es extremadamente improbable que Ucrania acepte reconocer las regiones de Donetsk y Lugansk como un estado independiente, o como partes de Rusia, si Moscú decide adoptar ese enfoque Kiev tampoco aceptará reconocer a Crimea como territorio ruso; lo más probable es que posponga cualquier resolución formal sobre la península hasta una fecha futura. Otra parte del cálculo de Putin son las sanciones occidentales impuestas en respuesta a la invasión. En una entrevista del 29 de marzo con Current Times, un medio ruso afiliado de RFE/RL en cooperación con la Voz de América, la subsecretaria de Estado de EE. UU., Victoria Nuland, dijo que las medidas punitivas podrían reducirse gradualmente si Rusia termina la guerra y retira sus fuerzas de Ucrania. "Si tuviéramos un acuerdo negociado para este conflicto que sacó a las fuerzas rusas de Ucrania, que protegió la soberanía e integridad territorial de Ucrania en el futuro, que aseguró la reconstrucción de Ucrania, entonces las sanciones podrían revertirse", dijo Nuland. “Se podría ver un escenario en el que con los pasos para sacar a las fuerzas rusas de Ucrania, secuenciar el retroceso de las sanciones”, dijo, y agregó que “estamos muy, muy lejos de allí”. Por esas razones y más, la guerra en Ucrania, la guerra de Putin contra Ucrania, puede estar lejos de terminar. “Se ha convertido en su guerra personal, y el costo lo pagan personas inocentes en Ucrania y, cada vez más, también los rusos comunes”, dijo Fleming.