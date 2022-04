COB y Empresarios profundizan sus diferencias por el aumento salarial





02/04/2022 - 15:25:19

Erbol.- La Central Obrera Boliviana (COB) y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) profundizaron sus diferencias y mantienen posiciones irreductibles en torno a la demanda de aumento salarial para la gestión 2022 planteada al gobierno nacional. El ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, ratificó que el diálogo solamente se realizará con el gobierno y no con el sector privado porque algunos empresarios financiaron el golpe de estado de 2019. Sostuvo que no desean asistir a un diálogo tripartido porque los empresarios siempre ratifican que es imposible el incremento salarial a los trabajadores, pero “no había sido imposible pagar movilizaciones en contra la ley 1386 (contra la legitimación de ganancias ilícitas o el golpe de Estado”. Este sábado la Confederación ratificó que ha demandado diálogo con el Gobierno por un elemental sentido de justicia, igualdad y coherencia basados en el Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “No pedimos negociar con otros actores ni vamos a entrar en debates falsos y estériles con dirigentes”, afirmó a través de su cuenta de twitter a propósito de las acusaciones del dirigente en contra de este sector. Huarachi dijo que la demanda fue planteada al gobierno nacional en base al resultado de varios encuentros departamentales realizados en la gestión 2021, donde se decidió exigir un aumento salarial sin participación de los empresarios privados. Aclaró que no generaliza a todos, porque hay buenos empresarios, pero algunos privados se dieron a la tarea de financiar actividades en contra del gobierno. “Cuando se trata de hablar de aumento salarial, recién hablan de un diálogo tripartito”, declaró Huarachi cuya organización planteó un aumento del 7% al salario básico nacional y un 10% al salario mínimo nacional. Los empresarios rechazaron la solicitud y advirtieron que ese porcentaje atentaría a la continuidad de varios empresarios y por tanto, generaría un desempleo justo en el momento en que varios sectores intentan retomar la reactivación económica.