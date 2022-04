El Gobierno argentino anunció la apertura de todos los pasos fronterizos





02/04/2022 - 09:38:43

Telam.- El Gobierno argentino anunció la normalización, en los próximos días, de todos los pasos fronterizos del país con la apertura de los 237 puntos de ingreso y egreso, tanto terrestres, como fluviales, marítimos y aéreos, que comenzarán a operar de acuerdo a las condiciones previas a la pandemia de coronavirus, se informó oficialmente. La medida fue informada por el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, al encabezar una reunión virtual con gobernadoras y gobernadores de las provincias con pasos internacionales. Según indicó la cartera de Interior en un comunicado, la decisión gubernamental implica la simplificación de todos los trámites de ingreso, prevé la eliminación de las categorías de "corredores seguros" y por consiguiente los requisitos de análisis de PCR y de vacunación para ingreso. Durante el encuentro, el ministro De Pedro estuvo acompañado por el secretario de Interior, José Lepere; la titular de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), Florencia Carignano; el titular de la Unidad Gabinete de Asesores de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Martín Yánez, y el director nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras, Adrián López. De la videoconferencia participaron gobernadores y representantes de las 15 provincias con pasos internacionales, quienes a partir de la entrada en vigencia de la medida definirán las aperturas o eventuales cambios de regímenes junto a la DNM. Según detalla la información oficial, la nueva reglamentación, cuya puesta en marcha se hará efectiva a partir de su publicación en el Boletín Oficial, prevé que los puntos de entrada al país habilitados hasta el momento operen bajo las nuevas condiciones establecidas. A la vez, junto a las autoridades provinciales, se realizará una apertura programada y escalonada de los puntos de ingresos no habilitados hasta el momento y, al mismo tiempo, quedará eliminada la categoría de "corredor seguro" implementado en el período de pandemia. Según la disposición, si bien los argentinos, argentinas, residentes y no residentes deberán completar Declaración Jurada Electrónica en las 48 horas previas al viaje, a partir de la nueva norma quedarán eximidos de hacerlo en caso de que ingresen al país por un plazo menor a las 24 horas y lo hagan por vía terrestre. Por su parte, todos los viajeros deben completar la Declaración Jurada Electrónica y los turistas adicionalmente deben poseer un seguro Covid-19. Las nuevas medidas y los lugares Según la nueva reglamentación queda eliminada la categoría de "corredor seguro" y se retoma así el régimen operatorio de prepandemia. Los puntos de entrada al país habilitados hasta el momento seguirán operando bajo las nuevas condiciones establecidas, mientras se realizará, junto a las autoridades provinciales, una apertura programada y escalonada de los puntos de ingresos no habilitados hasta el momento, precisa el documento de la cartera de Interior. Respecto a los requisitos para el ingreso al país a partir del 1 de abril próximo, se detalló que las personas extranjeras no residentes deberán completar la Declaración Jurada al menos 48 horas antes del viaje, y contar con seguro de salud Covid-19 (cobertura de servicios de internación, aislamiento y/o traslado sanitario). Quedarán eximidos quienes ingresen al país por un plazo menor a 24 horas y lo hagan por vía terrestre. En tanto, aquellas personas extranjeras no residentes de nacionalidad ucraniana o provenientes de dicho país, mientras permanezcan en situación migratoria transitoria, deberán prever un seguro de salud Covid-19 si no contaran con alguna otra modalidad de cobertura de salud. Para el caso de argentinos y residentes en el país, la nueva reglamentación establece que deberán completar la Declaración Jurada al menos 48 horas antes del viaje. Solo quedarán eximidos quienes ingresen al país por un plazo menor a 24 horas y lo hagan por vía terrestre. La nueva reglamentación establece además una serie de recomendaciones para quienes ingresen al país. Se recomienda a las personas que tengan esquema de vacunación incompleto que se realicen una prueba diagnóstica dentro de las 24 horas posteriores a su entrada al país. De detectarse o reportarse en el punto de entrada un caso positivo o sospechoso de Covid 19, se activará el Plan de Contingencia de ese Punto de Entrada.