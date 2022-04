Zelenski critica silencio de Europa ante castástrofe de Mariúpol





02/04/2022 - 09:15:56

DW.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, criticó a Europa por "reaccionar en silencio" ante la catástrofe humanitaria en la ciudad de Mariúpol, en el sur del país, causada por los bombardeos y el asedio rusos, informó la presidencia el viernes. Se calcula que unos 160.000 ciudadanos malviven desde hace más de un mes sin servicios básicos en Mariúpol, puerto en el mar de Azov que se ha convertido en el principal objetivo de las tropas rusas en Ucrania por su posición estratégica entre la península de Crimea y el Dombás. "Europa no tiene derecho a reaccionar en silencio ante lo que está sucediendo en nuestro Mariupol. El mundo entero debe reaccionar ante esta catástrofe humanitaria", denunció Zelenski en su alocución nocturna de este viernes divulgada por la presidencia. "Espero que todavía pueda haber soluciones para la situación en Mariupol", añadió el presidente ucraniano.



No hay agua, alimentos y electricidad Mariúpol, donde se han perpetrado algunos de los ataques que organizaciones de derechos humanos denuncian como posibles crímenes de guerra, escasean desde hace semanas agua y alimentos, y no hay suministro de electricidad ni de calefacción.