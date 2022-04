Will Smith renunció a la Academia tras el escándalo en los Premios Óscar: La aceptación fue inmediata





01/04/2022 - 23:25:50

Will Smith ha presentado su renuncia al organismo que otorga los Oscar tras su ataque a Chris Rock durante la ceremonia del fin de semana, según un comunicado emitido el viernes. “Renuncio a ser miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, y aceptaré cualquier otra consecuencia que la Junta considere apropiada”, escribió el actor en un comunicado recogido por Variety. “Mis acciones en la 94ª entrega de los Premios de la Academia fueron impactantes, dolorosas e inexcusables. La lista de los que he herido es larga e incluye a Chris, a su familia, a muchos de mis queridos amigos y seres queridos, a todos los asistentes y al público mundial en casa”. Los asistentes al Dolby Theatre vieron con la boca abierta cómo Smith subía al escenario y abofeteaba a Rock en la cara después de que el cómico hiciera una broma sobre la cabeza de su mujer, muy recortada. Jada Pinkett Smith padece alopecia, una enfermedad que provoca la caída del cabello. Volvió a su asiento y le gritó obscenidades a Rock, que ha sido ampliamente elogiado por mantener la cabeza fría y por haber recuperado el rumbo. Media hora después del sorprendente ataque, Smith recibió el Oscar al mejor actor por su papel en la película biográfica deportiva “El Rey Ricardo”. En los últimos días ha habido informes contradictorios sobre si se pidió a Smith que abandonara la ceremonia, y la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ha dicho que se negó a ir. El grupo dijo esta semana que estaba iniciando una acción disciplinaria contra Smith -sólo el quinto hombre negro en ganar el premio individual más importante del mundo del cine para un hombre- y advirtió que podría enfrentarse a una rara expulsión. “Traicioné la confianza de la Academia. He privado a otros nominados y ganadores de su oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo. Tengo el corazón roto”, contó Smith. “Quiero volver a centrar la atención en aquellos que merecen la atención por sus logros y permitir que la Academia vuelva al increíble trabajo que hace para apoyar la creatividad y el arte en el cine”. La Academia de Hollywood aceptó la renuncia inmediata de Will Smith La Academia de Hollywood recibió y aceptó la “renuncia inmediata” del actor Will Smith tras la polémica bofetada al comediante Chris Rock, informó este viernes el presidente de la institución, David Rubin, en un manifiesto recogido por Efe apenas una hora después del comunicado del actor. “Continuaremos avanzando con nuestro procedimiento disciplinario contra el señor Smith por la violación de los códigos de conducta de la Academia de cara a la junta directiva estipulada para el 18 de abril”, concluyó Rubin en su respuesta. Y es que será este día cuando la organización de los Oscar acuerde una resolución definitiva acerca del controvertido golpe que Smith propinó a Rock, tras un chiste sobre la alopecia de la mujer del actor, Jada Pinkett-Smith, en la 94 edición de los Oscar celebrada el domingo pasado. En dicha ceremonia, Smith obtuvo el galardón al mejor actor por su interpretación de Richard Williams en King Richard. Pero el escándalo dio la vuelta al mundo. Nadie habló del glamour de la ceremonia, de los merecimientos acerca de la estatuilla ni de su trabajo como el padre y entrenador de las hermanas Venus y Serena Williams. Las opiniones, los juicios y los memes giraron en torno a su agresión, y a las posibles medidas que podía tomar la Academia en su contra.