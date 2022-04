Fiscalía investiga a dos exprocuradores en el caso del viaje de 2020 a La Haya





01/04/2022 - 10:12:26

Erbol.- A denuncia de la Procuraduría General del Estado (PGE), el Ministerio Público investiga a los exprocuradores José María Cabrera y Alberto Morales, además de otros exfuncionarios, por hechos relacionados al viaje que se realizó en 2020 a La Haya cuando se denunció a Evo Morales ante la Corte Penal Internacional (CPI). La información fue proporcionada a ERBOL por el fiscal Wilson Medrano, de El Alto, quien indicó que el caso se abrió el noviembre de 2021 a denuncia de la máxima autoridad de la PGE. El fiscal Medrano indicó que se investiga el viaje a La Haya realizó entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre de 2020. En su estancia en esa ciudad, el entonces procurador Cabrera presentó una denuncia por delitos de lesa humanidad ante la CPI contra Evo Morales y otras personas acusadas por el bloqueo que habría impedido el paso de cisternas de oxígeno medicinal. “Conforme a la denuncia que presenta la Procuraduría, no tenían (los implicados) la autorización para realizar estos viajes y menos representar al Estado Plurinacional de Bolivia ya que conforme a la Ley de la Procuraduría General del Estado serían otras las funciones y competencias de la Procuraduría, y no realizar representaciones a nombre del Estado”, explicó el representante del Ministerio Público. Señaló que, emergente de ese viaje, la PGE erogó entonces unos 200 mil bolivianos. El fiscal aclaró que ambos exprocuradores implicados en este caso tendrían diferente grado de participación en los hechos investigados. “Los dos están implicados, pero hay un grado de participación distint. El último exprocurador Morales no ha realizado el viaje, sin embargo, el otro exprocurador José María Cabrera Dalence ha participado en el viaje”, precisó. Los delitos investigados son resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, conducta económica e incumplimiento de deberes. Medrano indicó que el exprocurador Morales tiene domicilio en La Paz y se ja emitido su citación, sin embargo, se solicitó a otras fiscales departamentales cooperación para citar y tomar declaración a otros implicados, como el exprocurador Cabrera que reside en Santa Cruz. Indicó que aún no ha recibido la respuesta de las solicitudes de cooperación y atribuyó a esa situación la demora en el proceso. El exprocurador Cabrera no tenía conocimiento del caso, al menos hasta el martes reciente cuando la denuncia de la PGE salió a la luz. En entrevista con ERBOL, Cabrera argumentó en su defensa que usó los mecanismos que utilizaron sus antecesores para los viajes y que, además, no sólo hizo gestiones ante la Corte Penal Internacional, sino también ante la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya.