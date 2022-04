Canciller alemán duda que Putin esté bien informado sobre el curso de la guerra





01/04/2022 - 09:53:49

DPA.- El canciller alemán, Olaf Scholz, expresó sus dudas de que el presidente ruso, Vladímir Putin, esté plenamente informado por sus asesores sobre la situación en Ucrania. Scholz dijo en un podcast de política alemana que se publicará el domingo que estaba convencido de que "el presidente ruso no está bien informado" y que "sus propios servicios también le ocultan muchas verdades. Por ejemplo, cuántos soldados rusos han muerto en esta guerra". El canciller hizo estas declaraciones en el podcast "Deutschland 3000 - 'ne gute Stunde mit Eva Schulz". Previamente, el jefe de la agencia de inteligencia británica GCHQ afirmó el jueves que los asesores de Putin tenían miedo a decirle la verdad. Aun así, dijo, el Kremlin probablemente sea consciente del alcance de los errores de cálculo. Anteriormente, el gobierno estadounidense también había hecho comentarios similares, citando información de los servicios inteligencia. Según Washington, Putin se sintió engañado por los militares rusos, lo que provocó tensiones entre el jefe del Kremlin y la cúpula militar. Scholz subrayó en el podcast que Rusia no podría salir ganadora, independientemente de cómo termine el conflicto. "Esta guerra no solo está destruyendo Ucrania, sino también el futuro de Rusia". Sin una solución pacífica, sostuvo, no habrá posibilidad de que Rusia tenga un desarrollo económico razonable en las próximas décadas. El Gobierno estadounidense cree que Putin podría haber relevado a algunos de sus asesores en la guerra de Ucrania y haberse aislado. "Hay indicios de que ha despedido a algunos de sus asesores o los ha puesto bajo arresto domiciliario", dijo el jueves el presidente Joe Biden. Aclaró, sin embargo, que no hay "muchas pruebas sólidas" al respecto.