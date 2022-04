Otro que deja la actuación: Jim Carrey anuncia que se retira de Hollywood





01/04/2022 - 09:49:42

RT.- El actor estadounidense Jim Carrey reveló este jueves en una entrevista con Access Hollywood que "probablemente" se retirará del mundo del cine y que lo dice "en serio". Mientras hablaba sobre su nueva película, "Sonic the Hedgehog 2", en la que interpreta a Robotnik, el comediante explicó que planea alejarse de Hollywood porque le gusta su "vida tranquila" y porque está centrado en desarrollar su arte pictórico. "Amo poner pintura sobre el lienzo", subrayó Carrey. "Amo mi vida espiritual y siento que (…) ya tengo suficiente. He hecho suficiente. Es suficiente". No obstante, la estrella del cine puntualizó que no es un adiós definitivo. "Si los ángeles traen algún tipo de guion que esté escrito con tinta dorada, que me diga que va a ser muy importante que la gente lo vea, podría hacerlo", dijo Carrey. El actor, de 60 años, también reveló que vendería su obra de arte como NFT (en referencia al activo criptográfico token no fungible), en un lugar especial llamado Magic Hour, y su lanzamiento está programado para este mes abril. Además, Carrey habló sobre el vínculo con su nieto y reflexionó sobre su amistad con el difunto comediante Bob Saget. En las últimas horas Bruce Willis anunció que deja la actuación debido a una enfermedad.