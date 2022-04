Ucrania: Mariúpol espera un corredor humanitario





01/04/2022 - 09:23:39

VOA.- La sitiada ciudad de Mariúpol, en el sur de Ucrania, está esperando el viernes para ver si Rusia cumplirá con un corredor humanitario que podría permitir la entrada de ayuda a la ciudad y las evacuaciones. "Seguimos esperanzados, estamos en acción avanzando hacia Mariúpol... pero aún no está claro que esto suceda hoy", dijo el viernes Ewan Watson, portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja. Los convoyes que entregaban la ayuda y los autobuses de evacuación fueron detenidos el jueves por las fuerzas rusas. El principal diplomático de Turquía, Mevlut Cavusoglu, dijo en una entrevista televisada el jueves que Turquía está trabajando para que las dos partes vuelvan a la mesa de negociaciones. El jefe de la delegación ucraniana, David Arakhamia, dijo que las conversaciones se reanudarían el viernes por videoconferencia. Un funcionario regional ruso dice que dos helicópteros ucranianos lanzaron un ataque aéreo contra un depósito de combustible la madrugada del viernes en la ciudad rusa de Belgorod, incendiando la instalación. El incidente es la primera vez que Rusia informa de un ataque ucraniano en territorio ruso. El presidente de Ucrania dijo en su discurso nocturno el jueves que ha despojado de sus rangos a dos altos generales. Volodymyr Zelenskyy llamó a los generales "antihéroes". Uno de los generales había sido jefe de seguridad interna en la principal agencia de inteligencia del país, mientras que el otro había sido jefe de la agencia de inteligencia en la región de Kherson. El líder ucraniano dijo que "no tuvo tiempo de lidiar con todos los traidores, pero gradualmente todos serán castigados". Las autoridades ucranianas estiman que Rusia retiró durante la noche 700 unidades de equipo de la región de Kyiv y las devolvió a Bielorrusia, escribe Jamie Dettmer de VOA desde Vinnytsia, Ucrania. El general Oleksandr Gruzevych, subjefe de personal de las fuerzas armadas de Ucrania, dijo que los vehículos blindados de transporte de personal que partieran podrían ser redesplegados en el Dombás del este de Ucrania para fortalecer las fuerzas allí para una ofensiva. "Las tropas que abandonan el área alrededor de Kyiv son bastante significativas", dijo Gruzevych. La retirada parece ser consistente con las declaraciones rusas de que tiene la intención de reducir la tensión en Kyiv y centrarse en el Dombás. El Estado Mayor de Ucrania dijo el viernes que cree que Rusia tiene como objetivo apoderarse de áreas en los oblasts de Kharkiv, Luhansk y Donetsk que actualmente no ocupa, así como bloquear las ciudades de Kramatorsk y Sloviansk y predice que Rusia continuará reubicando tropas en el este de Ucrania. Sin embargo, las fuerzas terrestres rusas se enfrentan a una fuerte resistencia en sus esfuerzos por ampliar su ocupación en el este de Ucrania. Oficiales militares ucranianos dicen que durante la noche siete ataques rusos fueron repelidos en las provincias de Donetsk y Luhansk. Afirmaron que tres tanques rusos, dos vehículos blindados de transporte de personal, dos sistemas de artillería fueron destruidos y un dron ruso derribado. Pero Rusia también está transfiriendo más unidades de misiles a Bielorrusia, un posible preludio de una intensificación de los ataques con misiles balísticos contra objetivos en toda Ucrania. La división de inteligencia militar de Gran Bretaña advirtió el jueves temprano que la mayoría de las fuerzas rusas cerca de Kiev se mantenían en el lugar "pese a la retirada de un número limitado de unidades". "Es probable que se produzcan intensos combates en los suburbios de la ciudad en los próximos días", dijo en un comunicado el vicemariscal del aire Mick Smeath, agregado de defensa británico.



Un alto funcionario de defensa de EE. UU. describió los movimientos rusos como "menores" y advirtió que las fuerzas rusas continúan atacando Kiev y otras ciudades del norte con ataques aéreos y de artillería. “No ha sido al por mayor de ninguna manera, ni ha sido rápido”, dijo el jueves más tarde el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, y dijo que menos del 20% de las fuerzas rusas desplegadas contra Kiev y Chernihiv se habían movido. "No está exactamente claro... a dónde van a ir, por cuánto tiempo y con qué propósito", dijo Kirby. "Pero no vemos ningún indicio de que vayan a ser enviados a casa". Los funcionarios de defensa de EE. UU. creen que la mayoría de las fuerzas rusas reubicadas probablemente se dirijan a Bielorrusia en busca de suministros y mantenimiento antes de regresar a Ucrania, posiblemente para ayudar a las fuerzas rusas que luchan en la parte oriental del país. Sin embargo, incluso allí, según creen los funcionarios estadounidenses, el ejército ruso se ha visto obstaculizado. "En cuanto al progreso real, pellizcándolo o sellándolo y arreglando las fuerzas armadas ucranianas [en Dombás], se han sentido frustrados y no han tenido éxito", dijo a los periodistas un alto funcionario de defensa de EE. UU., hablando bajo condición de anonimato para poder hablar de inteligencia. Rusia ha puesto más esfuerzo en Dombás, agregó el funcionario, y advirtió que "podría significar que este podría ser un conflicto más largo y prolongado". El jueves, el presidente de EE. UU., Joe Biden, autorizó la mayor liberación jamás realizada de la reserva estratégica de petróleo, anunciando la liberación de 1 millón de barriles por día durante seis meses, una medida destinada a reducir los precios internos del petróleo, ya que las sanciones contra el petróleo y el gas rusos han hecho disparar los precios a nivel mundial. Esta es la tercera vez que Biden ordena liberaciones de la reserva estratégica. Los dos primeros no provocaron una caída significativa de los precios en los mercados mundiales del petróleo. Sanciones Rusia dijo el jueves que ampliaría la lista de funcionarios de la Unión Europea a los que se les prohíbe ingresar al país en respuesta a una amplia gama de sanciones occidentales que continúan imponiéndose a Rusia después de su invasión de Ucrania el 24 de febrero. La prohibición de viajar se aplica al "máximo liderazgo" de la UE, que incluye "una serie de comisionados de la Unión Europea y jefes de estructuras militares de la UE" y la "gran mayoría" de los miembros del parlamento, dijo el jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en un comunicado. Otros funcionarios públicos y "trabajadores de los medios que son personalmente responsables de promover sanciones ilegales contra Rusia" también fueron atacados.